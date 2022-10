Volley A3/M: Savigliano festeggia al tie-break nella “tana” di Monselice

Il Monge-Gerbaudo Savigliano parte forte, si fa raggiungere, ma poi sorride al tie-break, ottenendo la terza vittoria consecutiva, nella quarta giornata del Girone Bianco di Serie A3 Credem Banca.

Sul campo del Tmb Monselice, ultimo della classe con un solo punto, i biancoblu volano nei primi due parziali, ma poi, dopo aver sognato la possibilità di chiudere i conti in tre set, hanno un calo e i veneti ne approfittano, accorciando e poi pareggiando i conti. Nel decisivo quinto, esce la forza dei cuneesi, che chiudono 11-15 e ritornano a casa con altri due punti importanti.

Il racconto del match

Nel primo parziale, a partire meglio sono i padroni di casa, che si portano subito sul 2-0. La reazione saviglianese è, però, veemente, e porta soprattutto il nome di Marco Spagnol: 4-8 e prima mini-fuga, preludio del vero allungo a metà set (12-18). Dopo il time-out chiamato da Cicorella, però, Monselice torna in campo deciso e accorcia fino al 19-20, ma Savigliano ha la lucidità per restare davanti, fino al punto decisivo di capitan Dutto (21-25).

Nel secondo, dopo una fase di equilibrio sono di nuovo i padroni di casa a provare l’allungo con due ace di Vianello (11-8), ma Savigliano ribalta tutto ancora con un super-Spagnol in battuta (8-13). La partita si bilancia nuovamente sul 14-14, ma i ragazzi di Simeon sembrano averla sotto controllo e si regalano 5 set-point. A chiudere i conti è un errore in battuta dei padroni di casa: 21-25.

Anche il terzo parziale sembra mantenere l’inerzia degli altri, con la gara in equilibrio fino al 10-10. A quel punto, Monselice prende fiducia e scappa via. Simeon chiama time-out sul 20-16, ma non c’è nulla da fare: è Drago a chiudere la contesa sul 25-22.

Nel quarto, succede di tutto. Monselice parte deciso (3-0) e, anche con il tifo del Nuovo Palasport di Schiavonia, sembra imprendibile, portandosi addirittura sul 12-6. Un +6 mantenuto quasi fino alla fine, con un significativo 20-14. Dopo una lunga fase di blackout, Savigliano si scuote, accorcia e si rifà sotto fino al 23-22, prima che Vianello metta a terra il pallone del definitivo 25-22.

Al tie-break Dutto e compagni partono frastornati e subiscono tre ace consecutivi di Borgato (3-0). La sveglia, però, questa volta suona in tempo: Savigliano ritrova regolarità in attacco e difende meglio, ribaltando l’inerzia (7-8). A salire in cattedra è Galaverna: due muri della banda saviglianese decidono di fatto la contesa, che si chiude 11-15.

A fine gara, tanti sorrisi in casa Monge-Gerbaudo Savigliano, come conferma anche il vice-allenatore Matteo Brignone: “Siamo felici, perché questo era un campo ostico e torniamo in Piemonte con due punti importanti. Siamo partiti alla grande contro una neopromossa agguerrita, poi abbiamo faticato maggiormente a difendere e a contenere Drago. La reazione emotiva nel quinto parziale, però, è da squadra vera. Resta un pizzico di rammarico per non aver chiuso i conti al terzo set, ma è comunque la terza vittoria consecutiva ed è quel che conta. Ora, testa alla sfida con Mirandola, un’altra neopromossa che sarà da affrontare con la massima attenzione”.

Tmb Monselice-Monge-Gerbaudo Savigliano 2-3

Parziali: 21-25, 21-25, 25-22, 25-22, 11-15

Tmb Monselice: Perciante 1, Drago 26, Vianello 23, Borgato 12, Kobzev 8, Vattovaz 1, Dainese (L), De Grandis 6, Monetti 1, Bacchin, Dietre, ne Rizzato, Veronese, De Santi. All: Cicorella

Monge-Gerbaudo Savigliano: Filippi 7, Spagnol 29, Nasari 19, Galaverna 11, Dutto 6, Mellano 9, Gallo (L), Trinchero, Rainero, Rabbia, Bergesio, Camperi, ne Calcagno. All: Simeon

Durata set: 24’, 27’, 26’, 24’, 15’

Arbitri : Pegoraro Sergio e Ciaccio Giovanni di Palermo

c.s.