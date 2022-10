Volley A3/M: Savigliano non si ferma! Con Garlasco finisce 3-1

Il Monge-Gerbaudo Savigliano vince e convince, anche nel turno infrasettimanale. Nel match contro il Moyashi Garlasco, disputato ieri sera (19 ottobre) al Pala San Giorgio, valido per la terza giornata del Girone Bianco di Serie A3 Credem Banca, i ragazzi di coach Simeon giocano una partita di sostanza, con attacchi efficaci e difese che si fanno via via più concrete.

Il 3-1 finale è la più ovvia conseguenza di una prestazione che ha contato un unico significativo passaggio a vuoto: quello che è costato il terzo set (e quindi una vittoria ancora più netta), con il Monge-Gerbaudo che, avanti 20-17, soffre clamorosamente la battuta in salto flot di Romagnoli e cede 20-25.

Restano, però, tre parziali giocati a pieno ritmo, con i punti in serie di Spagnol, Galaverna e, soprattutto, Nasari, che, nel giorno in cui supera i mille punti in carriera, è anche MVP dell’incontro.

Ora, i saviglianesi torneranno subito in palestra: sabato, infatti, è tempo di prima trasferta lunga della stagione, sul campo di Monselice.

I sestetti iniziali

Coach Simeon conferma il sestetto che ha ben figurato con Bologna: Filippi in regia, Spagnol opposto, Nasari e Galaverna di banda, Mellano e capitan Dutto centrali. Libero Gallo. Bertini risponde con la diagonale Bellucci-Giannotti, Baciocco e Puliti schiacciatori, Romagnoli e Peric centrali. Libero Calitri.

Primo set

L’inizio di gara è equilibrato, ma con Savigliano sempre con il muso davanti. Un ace di Spagnol regala il 10-7 agli uomini di Simeon, spingendo coach Bertini a chiamare time-out. Dopo un’altra schiacciatona dell’ex Bologna, è Nasari a servire l’ace del +4 (12-8). Dopo un nuovo punto di Spagnol, sul 17-13, Simeon inserisce Camperi per Mellano in battuta. Un fallo in palleggio di Filippi apre una piccola rimonta lombarda, ma un gran pallonetto di Nasari e una pipe di Galaverna ristabiliscono un vantaggio di sicurezza (19-16). Lo stesso Nasari sorprende la difesa lombarda con una battuta corta e sul 20-16 Bertini ferma ancora il gioco. Il tecnico lombardo gioca la carta Accorsi per Puliti. Sul 22-18 in casa saviglianese entra Trinchero per Filippi in battuta. Out anche Bellucci per Pecoraro sul 23-20, ma Nasari mette subito a terra il pallone che regala quattro set-point ai padroni di casa. Ne basta uno: la battuta di Mellano sorprende ancora la difesa ospite e anche il video-check non cambia il verdetto. Savigliano chiude 25-20.

Secondo set

Il secondo parziale si apre con gli stessi sestetti con cui era iniziato il primo, ma in campo il canovaccio è invertito: dopo un inizio in equilibrio, Garlasco recupera dallo svantaggio di 8-6 portandosi per la prima volta a +2 sul 7-9. Dopo un ace di Spagnol che ristabilisce la parità sul 10-10, il direttore di gara fischia fallo per doppio tocco di Nasari sotto rete, non vedendo un tocco a rete del muro lombardo. Il video-check lo smentisce, imponendo la contesa. Gli animi si surriscaldano e ne esce meglio Garlasco, che infila tre punti consecutivi, e, dopo il muro di Giannotti sullo stesso Nasari (10-13), Simeon chiama il primo time-out del suo match. Sul 15-17, dopo una bella pipe di Galaverna, Simeon inserisce Camperi per Mellano, ma Puliti, tra i migliori dei suoi nel parziale, mette a terra subito il 15-18, giocando con le mani del muro saviglianese. Un muro di Dutto sullo stesso Puliti, una “pestata” di Giannotti e un’invasione di Romagnoli regalano il sorpasso a Savigliano (19-18). Time-out Garlasco. Sul 20-20 dentro Accorsi per Puliti in battuta, ma un bel primo tempo di Dutto, che poi lascia il campo per Trinchero, mantiene Savigliano avanti (21-20). Con Filippi in battuta, dopo un lungo scambio, una diagonale di Spagnol porta i padroni di casa sul +2 (23-21) e costringe Bertini a usare anche il secondo stop tecnico. Al rientro Filippi gioca su Baciocco che sbaglia la ricezione: 24-21. Primo tempo vincente di Peric, Bertini alza il muro con Pecoraro per Bellucci, ma Galaverna non sbaglia: 25-22.

Terzo set

Il terzo parziale riparte con gli stessi uomini in campo e con grande equilibrio. Savigliano prova una mini-fuga con Nasari in battuta: un tocco a rete di Puliti e una schiacciata di Galaverna regalano il 12-9, con time-out di Garlasco. Al rientro in campo, però, i lombardi mettono la freccia, grazie soprattutto alle battute insidiose di Puliti: sorpasso sul 12-13 e questa volta e Simeon a fermare il gioco. Al rientro Spagnol mette a terra il pallone del pari, ma Savigliano è costretto al cambio Mellano-Rainero, per un piccolo acciacco del centrale della Nazionale Under 22. La battuta di Filippi mette in difficoltà la ricezione ospite e i padroni di casa ritornano davanti, allungando sul 16-14 per una schiacciata di Giannotti che termina out. Time-out Garlasco. Un muro di Nasari quasi in caduta consente a Savigliano di portarsi sul 20-17. Sembra fatta per i padroni di casa, ma tre imprecisioni in ricezione ristabiliscono la parità a 20. Bertini inserisce Pecoraro per Bellucci e gli ospiti vanno ancora a punto per una schiacciata out di Nasari. Sul 20-21 Simeon si gioca il secondo time-out. La battuta di Romagnoli è letale: Simeon cambia anche Gallo con Rabbia, ma gli ospiti sono imprendibili. Un muro di Puliti su Spagnol regala il set a Garlasco sul 20-25.

Quarto set

Il quarto set si apre con una sola variazione: c’è Rabbia come libero tra i padroni di casa, al posto di Gallo. Savigliano parte fortissimo, con la battuta di Spagnol che metta in seria difficoltà gli ospiti: Bertini chiama time-out sul 3-0, ma i biancoblu scappano sul 5-0, andando ad un passo dal 6-0, con la battuta di Spagnol che sfiora la linea. Garlasco prova a rientrare, ma le battute dei saviglianesi sono più efficaci del set precedente e il punteggio è di 12-5. Bertini inserisce in un sol colpo Calitri, Caianiello e Minelli, ma Savigliano è incontenibile: un ace di Rainero e una pipe di Galaverna regalano il massimo vantaggio sul 14-5. Nuovo time-out Garlasco, ma al rientro Galaverna mura ancora Caianiello per il vantaggio a due cifre (15-5). Simeon gioca la carta Camperi per Dutto sul 18-8, ma la battuta è out. Entra Giannotti in servizio e Garlasco ricuce fino a -7: time-out saviglianese. Un primo tempo di Dutto regala nove match-point a Savigliano sul 24-15. Spagnol mette fuori la battuta, ma è ancora il capitano biancoblu a chiudere i conti: altro primo tempo e 25-15 finale.

Le dichiarazioni. Soddisfatto a fine gara Andrea Nasari, premiato come MVP dell’incontro con l’omaggio della maglia, offerta da Volley Sport Torino, e il cesto gastronomico, offerto dal negozio Delizie e Sapori di Caramagna Piemonte: “Credo che questa sia la vittoria della società, che non ci fa mai mancare nulla e ci consente di allenarci al meglio. Sono felice per la mia prova e per quella di gruppo, perché stiamo evidenziando una crescita importante. I miei mille punti in carriera? È la ciliegina sulla torta dopo una bella serata”.

Monge-Gerbaudo Savigliano-Moyashi Garlasco 3-1

Parziali: 25-20, 25-22, 20-25, 25-15

Monge-Gerbaudo Savigliano: Filippi 3, Spagnol 20, Galaverna 15, Nasari 16, Dutto 7, Mellano 4, Gallo (L), Rabbia (L2); Trinchero, Camperi, Rainero 1; N.E. Calcagno, Bergesio. All. Simeon.

Moyashi Garlasco: Bellucci 1, Giannotti 9, Puliti 19, Baciocco 16, Romagnoli 12, Peric 5, Calitri (L); Minelli, Accorsi, Pecoraro, Caianiello, All. Bertini.

Arbitri: Eustachio Papapietro e Antonio Licchelli.

Durata set: 26’, 32’, 29’, 29’