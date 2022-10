Prima Categoria, la Roretese schiera un giocatore non tesserato: arriva lo 0-3 a tavolino

Il Giudice Sportivo del Comitato regionale Piemonte-VDA è intervenuto in merito alla gara Roretese-Sant’Albano, valida per la quinta giornata del campionato di Prima Categoria. Nello specifico è stato accertato che la società di casa ha schierato nella sfida un giocatore non tesserato, nella fattispecie il numero 7 Francesco Pidone.

È dunque scattata la sconfitta a tavolino per 3-0. Non cambia la sostanza della partita, dato che il Sant’Albano era già uscito vincitore per 1-0 dal confronto. Sono però scattate alcune sanzioni accessorie: lo stesso Pidone è stato squalificato per una partita, da scontare quando la sua posizione sarà eventualmente regolarizzata. Inoltre il dirigente che ha sottoscritto la distinta, Francesco Protto, è stato inibito fino al 9 dicembre e sono stati comminati 150 € di multa alla società Roretese.

Questo il comunicato ufficiale:

Il Giudice Sportivo Territoriale,

– a seguito della disamina degli atti relativi alla gara A.S.D. RORETESE 1975-A.S.D. SANT

ALBANO, Campionato di Prima Categoria, girone F, del 9/10/2022, nei quali era presente un

provvedimento disciplinare nei confronti del giocatore n. 7 della Società A.S.D. RORETESE 1975, Sig. Francesco PIDONE;

– riscontrando a seguito di controllo degli atti di gara, del sistema informatico nonché delle

successive verifiche presso l’Ufficio tesseramenti del Comitato Regionale, che veniva inserito in distinta il suddetto giocatore, non regolarmente tesserato per la predetta Società sportiva;

– in forza dell’art. 10 comma 1 del CGS,

DELIBERA

– di assegnare gara persa alla Società A.S.D. RORETESE 1975 omologando il seguente risultato: A.S.D. RORETESE 1975-A.S.D. SANT ALBANO 0 – 3;

– di comminare l’ammenda alla Società A.S.D. RORETESE 1975 di Euro 150,00;

– di inibire fino al 9/12/2022 il dirigente Sig. Gianluca PROTTO che ha sottoscritto la distinta di gara;

– di squalificare il giocatore Sig. Francesco PIDONE per 1 giornata effettiva, da scontare dopo l’eventuale perfezionamento del tesseramento.