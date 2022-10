Le eccellenze del territorio in vetrina: inaugurata a Cuneo la 23ª Fiera Nazionale del Marrone (FOTO e VIDEO)

La castagna torna protagonista. Insieme ai prodotti ed al coraggio del territorio. Inaugurata nella mattinata di oggi la Fiera Nazionale del Marrone 2022 che affollerà il cuore della città di Cuneo fino a domenica 16 ottobre. Una ventitreesima edizione che torna ai fasti del passato, dopo i due anni fortemente condizionati dal Covid, che hanno interrotto o limitato una manifestazione entrato a pieno titolo nella tradizione dell’autunno del capoluogo e, anche, dell’intera Granda.

LE DICHIARAZIONI – “Dopo gli anni delle chiusure e delle ristrettezze, la Fiera riprende fiato e coraggio, guardando al ruolo che vogliamo abbia su questo territorio: un momento di vita sociale della nostra città, di fiera e, quindi, anche di presentazione di prodotti del territorio, dalla castagna a tutti gli altri presenti; ma anche di ragionamento e confronto sui temi importanti: rilevanti le parti dei convegni, di presentazione di documentari e film, ingredienti che fanno di questo evento un momento importante della nostra vita cittadina” ha sottolineato la sindaca Patrizia Manassero nel corso della cerimonia inaugurale tenutasi presso il Salone d’Onore del Municipio.

“Un evento per Cuneo, tutta la provincia e la Regione molto importante, che si basa su un prodotto del nostro territorio e delle nostre montagne, la castagna: un prodotto povero, che nasce dalla terra, ma che ha fatto conoscere la Granda in tutta Italia. – così Ezio Raviola, Presidente della Fondazione CRC, fra i principali sostenitori della kermesse – Dopo due anni di grande difficoltà torniamo a vedere la storicità di questa grande fiera: come Fondazione continuiamo a dare il nostro contributo, per un settore in cui crediamo molto, vitale per lo sviluppo economico di tutte le attività commerciali agricole, industriali ed artigianali del territorio”.

“Sosteniamo i progetti funzionali allo sviluppo ed alla valorizzazione del territorio – aggiunge Giuseppe Tardivo, membro del Consiglio di indirizzo di Fondazione CRT – . Come ha sottolineato Erich Fromm nel suo libro “Io difendo l’uomo”, il progresso tecnologico rischia di annacquare i valori fondamentali, come l’attaccamento al territorio e le proprie radici: la nostra presenza qui rappresenta il ringraziamento, la condivisione per eventi come questi che contribuiscono a dare visibilità che va oltre al nostro territorio”

“La Fiera del Marrone è l’appuntamento di punta del nostro autunno, dedicato ai prodotti della nostra terra e la castagna unisce tutte le 14 vallate che si aprono su questa splendida città. L’augurio è che la Fiera possa tornare ai numeri del 2019, con decine di migliaia di persone che entreranno in una Cuneo totalmente rivisitata ed alla portata dei turisti” ha rimarcato Mauro Bernardi, Presidente dell’Atl del Cuneese.

“Un momento straordinariamente importante e che rappresenta la valorizzazione di un prodotto del territorio ed un’eccellenza italiana – ha commentato il Senatore Giorgio Maria Bergesio – . Un valore importante in questa Fiera, che promuove il prodotto dal punto di vista enogastronomico, parte di una filiera che è anche tutela della zona di produzione, di montagna, appenniniche e delle coltivazioni in pianura: proprio per questo è stato approvato il Piano Nazionale Strategico Castanicolo che darà uno sviluppo alla tutela, la lavorazione, il sostegno al prodotto ed alle coltivazioni sostenibili”.

“La delega alla Metro Montagna che mi è stata assegnata trasmette la nostra volontà di essere un capoluogo unificante rispetto al territorio, non solo a livello provinciale: con orgoglio abbiamo accolto la proposta di allargarci anche alla Liguria, con un gemellaggio che ci vede coinvolti. – spiega l’Assessore a Manifestazioni e Turismo Sara Tomatis – Viviamo in un mondo molto competitivo ed il territorio deve sapere far squadra, con tutti coloro che ci circondano, per poter andare all’estero con un prodotto di qualità e traendo spunto dalle buone pratiche che già si sono sviluppate attorno a noi”.

Nel corso dell’incontro di apertura dell’evento, si è anche tenuta la benaugurante rottura, quest’anno in versione soft considerato il contesto, della scultura dedicata creata dagli Amici del Cioccolato della Provincia: un vero e proprio, gustoso, quadro raffigurante, come ha spiegato Giovanna Chionetti, il manifesto dell’edizione 2022 ed alcuni, significativi del passato: alla sindaca Manassero, l’onere e l’onore, con un leggero tocco, di rompere il primo pezzetto dell’opera.

Hanno inoltre partecipato alla cerimonia di inaugurazione: i Consiglieri Regionali Paolo Bongiovanni e Paolo Demarchi; il Presidente di Visit Piemonte Beppe Carlevaris; il Direttore di Conitours Armando Erbì; il Presidente di Confcommercio Cuneo Luca Chiapella; il Presidente di Confartigianato Cuneo Luca Crosetto; il Presidente di Coldiretti Cuneo Enrico Nada; il Presidente di Confagricoltura Cuneo Enrico Allasia; il Presidente della Camera di Commercio di Cuneo Mauro Gola; la Presidente di Confindustria Cuneo Giuliana Cirio; il Consigliere Provinciale Vincenzo Pellegrino; la Consigliera Comunale Noemi Mallone; il Presidente della Camera di Commercio di Imperia Enrico Lupo; le principali figure istituzionali, civili e militari della città.

IL PROGRAMMA – La sinergia instauratasi da anni tra il Comune di Cuneo e le Associazioni di categoria del territorio ha portato alla creazione di un disciplinare per la selezione delle aziende che premia le produzioni locali di qualità e tradizione garantendo così un continuo miglioramento degli spazi espositivi e creando le migliori condizioni commerciali per le aziende espositrici. Grazie alla collaborazione tra il Comune e Coldiretti, Confartigianato, Confagricoltura, CIA, Slow Food, ATL del Cuneese, centinaia di espositori attentamente selezionati possono nuovamente proporre ai visitatori i loro prodotti certificati, simbolo di qualità ed eccellenza che da sempre contraddistingue la manifestazione.

La Fiera offre però anche ampio spazio anche all’artigianato d’eccellenza, a cui si affiancano laboratori didattici (spicca La Fattoria Didattica, a cura di Coldiretti), iniziative culturali, proposte turistiche, mostre, convegni, spettacoli e concerti.

