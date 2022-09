Furti e truffe a danno di anziani: partecipato incontro con i Carabinieri di Mondovì (FOTO)

Giovedì 22 settembre 2022, la città di Mondovì ha ospitato il Raduno dei Centri Anziani del Piemonte e della Valle D’Aosta, promosso dal C.I.P. (Centri Incontro Piemonte). I Carabinieri della locale Compagnia, d’intesa con il Comune e gli organizzatori, hanno approfittato dell’iniziativa per tenere un incontro con i circa cinquecento partecipanti, al fine di sensibilizzarli sul deprecabile fenomeno delle truffe e dei furti in danno di anziani.

Il Comandante della Compagnia, Tenente Colonnello Ambrosino TALA, ha illustrato le principali tecniche e strategie utilizzate per carpire la fiducia delle vittime e fornito utili suggerimenti per tutelarsi da truffe e raggiri, raccomandando sempre una chiamata al 112 in caso di dubbi.

Nell’occasione, ai partecipanti sono stati consegnati gli opuscoli informativi e le locandine contenenti “I consigli dei Carabinieri”, da distribuire a tutti i soci e affiggere nelle sedi dei centri di incontro e dei circoli ricreativi. L’iniziativa, che rientra nella campagna informativa e di sensibilizzazione promossa dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, è stata molto apprezzata dagli organizzatori dell’evento, dai numerosi partecipanti e dall’Amministrazione comunale.

