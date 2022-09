Castelli Aperti: gli appuntamenti di domenica 18 settembre in Piemonte

Si avvicina la stagione autunnale e Castelli Aperti, la rassegna che permette di visitare le meravigliose dimore storiche piemontesi, prosegue con tanti appuntamenti su tutto il territorio. Di seguito tutti i beni appartenenti al circuito che apriranno le porte domenica 18 settembre:

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Acqui Terme – Castello dei Paleologi – Civico Museo Archeologico: dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.30. Info 0144 57555; info@acquimusei.it

Bistagno – Gipsoteca Giulio Monteverde: dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00, Per informazioni e prenotazioni: Tel:0144 79106, +39 366 5432354 Email: info@gipsotecamonteverde.it

Castelnuovo Scrivia – Castello dei Torriani e dei Bandello – Palazzo Pretorio: aperto dalle 16.00 alle 18.00; continua la rassegna fotografica Storie di Sport, foto in bianco e nero degli sportivi castelnovesi, nelle sale al piano primo. Per informazioni e prenotazioni: Tel: 0131 826754; Email: biblioteca@comune.castelnuovoscrivia.al.it

Masio – Museo La Torre e il Fiume: dalle 15:00 alle 18:00. Per informazioni: Tel: +39 0131 799131 protocollo@comune.masio.al.it

Morsasco – Castello di Morsasco: aperto solo su prenotazione al 334 3769833; castellodimorsasco@gmail.com

Ozzano Monferrato – Borgo Antico: partenza visita ore 15.30. Per informazioni e prenotazioni: Tel:+39 0142 487153, +39 338 5288567Email: segreteria@comune.ozzanomonferrato.al.it

Rivalta Bormida – Palazzo Lignana di Gattinara: visite guidate dalle 10.00 alle 19.00 solo su prenotazione (minimo due persone – massimo 6). Si consiglia di prenotare la visita almeno con due giorni di preavviso. Info e prenotazioni: 333 5710532; info@elisabethderothschild.it

Rosignano Monferrato – Borgo: visite guidate su prenotazione 10.00-12.30 e 15.00-18.00. Partenza delle visite c/o Infopoint, prenotazioni al 377 1693394, info@comune.rosignanomonferrato.al.it

Terzo – Torre di Terzo: visite guidate dalle ore 15.00 alle 18.30. Per informazioni e prenotazioni:Tel:+39 0144 594264, +39 334 1028294 Email: info@comune.terzo.al.it

Trisobbio – castello (salita alla torre): aperto dalle 14.00 alle 18.00, prenotazione obbligatoria; 334 6136935; info@castelloditrisobbio.com

PROVINCIA DI ASTI

Castagnole delle Lanze – Torre del Conte Ballada di Saint Robert: visite su prenotazione con orario: 10.00 – 13.00; 14.00 – 17.00. Informazioni e prenotazioni: 339 7188237;assoc.torreballada@gmail.com

Castell’Alfero – Castello di Castell’Alfero: visite guidate ore 16.00 ed ore 17.00. Per informazioni e prenotazioni: Tel:+39 0141 406611, +39 347 5787285 Email: segreteria@comune.castellalfero.at.it

Castelnuovo Calcea – Area del Castello di Castelnuovo Calcea: Visite guidate ogni ora dalle 15 alle 18. Per informazioni e prenotazioni: Tel: +39 0141 957125, +39 347 0834805 Email: info@comune.castelnuovocalcea.at.it

Monastero Bormida- Castello di Monastero Bormida: Visite guidate con partenza alle ore 11.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00. Per informazioni e prenotazioni: Tel: +39 0144 88012, +39 328 0410869 Email: info@comunemonastero.at.it

Moncalvo – Torrione e camminamenti di Moncalvo: visita libera, con pannelli informativi o accompagnata (dal Punto Informazioni Turistiche). Orari 10:00-12:30; 15:30-17:30 Per informazioni: Tel: +39 388 6466361, +39 0141 917505 Email: info@prolocomoncalvo.it

Nizza Monferrato – Torre del Campanon: visite guidate con orario 10.30-12.30 e 16.00-18.00. Per informazioni e prenotazioni: Tel:+39 0141 720507 (lunedì-venerdì), +39 0141 727516 Ufficio Turistico (martedì-domenica) , +39 331 5769127 Email:iat@comune.nizza.at.it,a.ferrero@comune.nizza.at.it

Roccaverano – Parco Quarelli: visite guidate solo su prenotazione. Per informazioni e prenotazioni: Fax:+39 0144 953402 +39 327 7678054 Email: info@quarelli.it

Viarigi – Torre dei Segnali: aperto su prenotazione per visite guidate dalle 15.30 alle 18.30; info e prenotazioni 331 1531242, +39 0141 611050; sindaco@comune.viarigi.at.it

PROVINCIA DI BIELLA

Biella – Palazzo Gromo Losa: dalle 14.30 alle 18.30 con visita guidata obbligatoria alle ore 14.30, 15.30, 16.30 e 17.30.La visita comprende il giardino, l’installazione multimediale Plaç. Le storie del Piazzo e le opere della mostra Le pieghe dell’anima di Daniele Basso (ingresso gratuito senza prenotazione).

Info e prenotazioni: 015 0991868; info@palazzogromolosa.it

Biella – Palazzo La Marmora: aperto per visite libere o guidate dalle ore 16.00 alle ore 20.00; Tel:+39 331 6797411 , +39 015 352533 Email:info@palazzolamarmora.com

Candelo – Ricetto di Candelo: accesso libero tutti i giorni. Informazioni: 015 2534118; ufficiocultura@comunedicandelo.it

Masserano – Palazzo dei Principi: visite guidate alle 14:30 – 15:30 – 16:30; info e prenotazioni: 345 5126696 associazionedonbarale@gmail.com

