Piobesi d’Alba: Matteo Renzi in visita a Tenuta Carretta (FOTO e VIDEOINTERVISTA)

Nel pomeriggio di sabato 17 settembre, a Piobesi d’Alba, presso Tenuta Carretta, dove sono in corso i festeggiamenti per i 555 anni della storica realtà vitivinicola, è giunto Matteo Renzi. Il senatore e leader di Italia Viva, premier dal febbraio 2014 al dicembre 2016, è stato accolto da Ivana Brignolo Miroglio – a capo, con il marito Edoardo Miroglio, del gruppo Terre Miroglio di cui fa parte Tenuta Carretta – assieme ai figli Marta e Franco e all’amministratore delegato Giovanni Minetti, oltre che dai candidati locali del suo partito, capeggiati dal sindaco di Verduno, Marta Giovannini.

Dopo aver approfondito la storia di Tenuta Carretta e aver ricevuto il saluto dei sostenitori, Renzi ha parlato di agroalimentare, sottolineando il valore delle eccellenze enogastronomiche della Granda. L’ex primo cittadino di Firenze ha poi evidenziato la necessità di potenziare le infrastrutture della zona, partendo dal completamento della Asti-Cuneo fino ad arrivare a un miglioramento delle reti digitali, preziosissime per le attività delle tante aziende presenti.

In chiusura, oltre a un commento sulle recenti notizie relative alla campagna elettorale nazionale, si è soffermato sulla drammatica alluvione che ha messo ginocchio le Marche e sulla necessità di attuare un piano nazionale che possa prevenire conseguenze così pesanti.

Il calendario di eventi per il 555° anniversario di Tenuta Carretta, inaugurato con il sublime concerto del soprano Maria Agresta nella Chiesa di San Domenica ad Alba, propone per domani, domenica 18 settembre, nei locali della cantina, a Piobesi, la quinta edizione di Casa Cayega, la festa vendemmiale di Tenuta Carretta. In programma, visite guidate, degustazioni, esperienze in vigna, pranzi tematici, attività per i bambini, oltre a una mostra e un aperitivo firmato dallo chef Flavio Costa, con tanta musica dal vivo (per maggiori informazioni: www.tenutacarretta.it).