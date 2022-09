L’Alba Volley: il settore giovanile si prepara per una nuova entusiasmante stagione

Ripartono con grande entusiasmo tutti i progetti legati al settore giovanile de L’Alba Volley. Sono ormai un paio le settimane che vedono le giovani atlete impegnarsi e sudare in palestra con l’obiettivo di nuovi importanti traguardi.

Tantissime le soddisfazioni che il settore giovanile de L’Alba Volley si sta togliendo in questi ultimi dieci anni e le ambizioni non cessano di crescere.

La società del presidente Fogliani si presenta al via per la stagione 2022/23 con l’iscrizione a 17 campionati (di cui 5 CSI) a cui prenderanno parte atlete di tutte le età.

L’ALBA VOLLEY svolge un’azione di promozione dell’attività sportiva dilettantistica a partire dalle fasce più giovani, non è peraltro una novità collocare L’Alba Volley come una tra le società più rinomate ed importanti del Piemonte.

I numeri più significativi vedono 150 atlete (coordinate da uno staff di oltre 20 persone tra allenatori, preparatore atletico, fisioterapista, ecc.) con la presenza costante, inoltre, in tutte le scuole come segnale dell’importanza dell’aspetto territoriale.

Tutte le iscritte possono far parte o del settore agonistico o del settore amatoriale. Nel settore AMATORIALE, curato e di qualità, il risultato sarà coniugato con la partecipazione ed il divertimento; le atlete invece, che desiderassero provare ad intraprendere l’attività AGONISTICA, troveranno un ambiente qualificato che permetterà loro di formarsi e di crescere pallavolisticamente al massimo delle loro possibilità.

La Società inoltre si fa economicamente carico delle sempre più numerose famiglie che non possono sostenere il costo della quota di iscrizione delle proprie figlie evitando, in tal modo, di privare le ragazze stesse della possibilità di un’importante pratica sportiva di squadra che, spesso, rappresenta anche un valore formativo ed integrativo per coloro che ne prendono parte.

A testimonianza dell’ottimo lavoro svolto negli ultimi anni a livello giovanile sono complessivamente sei le atlete cresciute nel L’Alba Volley chiamate a vestire le maglie delle Nazionali, decine invece le convocazioni di atlete nella Selezione del Piemonte

Spostando per un attimo l’attenzione su quella che è stata la stagione 2021/22, la bacheca societaria ha visto il proprio settore giovanile impreziosirsi di un prestigiosissimo traguardo: conquistare il suo ventiquattresimo titolo dal 2010 ad oggi.

La scorsa stagione ha incoronato L’Alba Volley Campione U12, Campione U13, bronzo U13 con atlete U12, Vicecampioni U18, Argento Regionale U13 (undicesima medaglia regionale) oltre ad una promozione in serie D con tutte ragazze U16 (2006/2008).

Non meno importanti i risultati ottenuti nel settore amatoriale che vanta il titolo di Campioni U12.

A tali titoli si aggiungono splendide posizioni in alcuni dei tornei disputati: 1°posto al Torneo 4×4 “Le Incredibili” di Asti, stessa posizione per l’U12 al medesimo Torneo e 1°classificato U13 e 3°classificato U14 al “Torneo della Ceramica” di Mondovì.

Risultati straordinari impreziositi da vari premi individuali nelle rispettive categorie.

Insomma, una stagione quella passata ricca di grandi soddisfazioni a dimostrazione dell’ottimo lavoro di continuità e ambizione che contraddistingue la società, i vari staff e le atlete a cui va riconosciuto grande spirito di gruppo, impegno ed un entusiasmo travolgente.

Basi importanti quest’ultime per la prosecuzione di un percorso che si preannuncia molto interessante anche a lungo termine. A prova dell’ulteriore potenziamento che si vuole offrire alle proprie atlete, di trovare ogni possibilità di crescita, la società per la stagione 22/23 ha lavorato per l’inserimento di nuovi tecnici qualificati specialisti del settore giovanile.

