Juniores Nazionali U19: ufficiali i Gironi 2022-23

Il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti ha pubblicato gli organici degli undici gironi del prossimo Campionato Nazionale Juniores Under 19, competizione riservata ai calciatori nati dal 1 gennaio 2004 in poi. Ad eccezione delle fasi finali, nel corso della stagione regolare potranno essere impiegati fino a tre giocatori fuori quota, due nati dal 1 gennaio 2003 in poi ed uno senza limiti di età.

Alla competizione non partecipano le formazioni Under 19 di Sardegna e Sicilia, che invece disputeranno il campionato regionale di competenza. Le migliori classificate otterranno il diritto a prendere parte alle fasi finali del campionato Nazionale Juniores. Nell’organico anche due squadre di Lega Pro, Pontedera e Turris che parteciperanno come “fuori classifica”. Il club Stresa Vergante ha presentato formale rinuncia.

Sono 154 le squadre pronte a sfidarsi per il titolo 2022/2023 così suddivise:

GIRONE A: Fezzanese, Ligorna, Sanremese, Sestri Levante, Vado Asti, Bra, Casale, Chieri, Chisola, Derthona, Fossano, Pinerolo, Pontdonnaz.

GIRONE B: Borgosesia, Gozzano, Alcione, Arconatese, Caronnese, Castanese, Castellanzese, Varese, Crema, Fanfulla, Giana Erminio, Legnano, Sant’Angelo, Varesina.

GIRONE C: Breno, Brusaporto, Casatese, Desenzano, Folgore Caratese, Lumezzane, Ponte San Pietro, Real Calepina, Seregno, Sporting Franciacorta, Villa Valle, Virtus Ciseranobergamo, Caldiero, Chievo Sona, Villafranca.

GIRONE D: Levico, Virtus Bolzano, Cjarlins Muzane, Torviscosa, Adriese, Campodarsego, Cartigliano, Dolomiti Bellunesi, Este, Legnago, Luparense, Mestre, Montebelluna, Montecchio Maggiore, Portogruaro, Union Clodiense.

GIRONE E: Bagnolese, Carpi, Correggese, Corticella, Forlì, Lentigione, Mezzolara, Ravenna, Salsomaggiore, Sammaurese, United Riccione, Pontedera, Ghiviborgo, Real Forte Querceta, Seravezza, Tau Altopascio.

GIRONE F: Città di Castello, Orvietana, Sporting Trestina, Aglianese, Arezzo, Livorno, Follonica Gavorrano, Grosseto, Ponsacco, Pianese, Pistoiese, Poggibonsi, Prato, Sangiovannese, Scandicci, Terranuova Traiana.

GIRONE G: Alma Juventus Fano, Montegiorgio, Porto D’Ascoli, Sambenedettese, Tolentino, Vigor Senigallia, Avezzano, Chieti, Pineto, Notaresco, Vastese, Termoli, Vastogirardi.

GIRONE H: Aprilia, Cassino, Cynthialbalonga, Flaminia, Lupa Frascati, Montespaccato, Ostiamare, Pomezia, Real Monterotondo, Roma City, Team Nuova Florida, Tivoli, Trastevere, Vis Artena.

GIRONE I: Lavello, Matera, Barletta, Bitonto, Brindisi, Casarano, Fasano, Gravina, Martina, Molfetta, Nardò, Altamura.

GIRONE L: Francavilla, Afragolese, Casertana, Gladiator, Mariglianese, Matese, Nola, Nocerina, Palmese, Portici, Puteolana, Real Aversa.

GIRONE M: Angri, Cavese, Paganese, Santa Maria Cilento, Sorrento, Turris, Castrovillari, Cittanovese, Fc Lamezia, Locri, San Luca, Vibonese.