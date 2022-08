Inter, Milan, Napoli e PSG U18 protagoniste con “Alba dei Campioni” (VIDEO e FOTO)

Tutto praticamente pronto per la primissima edizione di “Alba dei Campioni”, il torneo/quadrangolare di Calcio Under 18 che vedrà in campo Inter, Milan, Napoli e PSG. Questa mattina, la presentazione ufficiale nel Municipio albese della kermesse che si terrà dall’1 al 3 settembre con “quartier generale” lo stadio “Augusto Manzo” in San Cassiano, ad Alba.

Torneo “Alba dei Campioni” organizzato dalla Fondazione Vialli e Mauro (nasce a Torino nel 2003 per volontà dei soci fondatori Gianluca Vialli, Massimo Mauro e Cristina Grande Stevens, e opera con l’obiettivo di destinare fondi alla prevenzione e la cura del Cancro e alla ricerca medico scientifica sulla Sclerosi Laterale Amiotrofica ndr) con Alba dei Campioni S.S.D.A.R.L., con la partecipazione di Alba Calcio, Albese e con il patrocinio del Comune di Alba e Regione Piemonte. Tutte le società calcistiche albesi, collaboreranno per la manifestazione ed anche con la messa a disposizione degli impianti sportivi per gli allenamenti delle 4 formazioni ospiti.

I sorteggi delle semifinali in programma giovedì 1/9 (fatti stamattina) hanno stabilito: Milan-PSG ore 17,30 e Napoli-Inter ore 20. Sabato 3/9 le finali alle 17,30 e alle 20. Oltre al torneo calcistico, venerdì 2 settembre si terrà un interessante “incontro Fair Play” con Gianluca Vialli, Massimo Mauro, Fabio Caressa, Cristiano Eirale, Alfredo Trentalange al Teatro Sociale “Giorgio Busca” dalle ore 18.

Questa mattina alla conferenza stampa hanno presenziato: Carlo Bo (primo cittadino di Alba), Massimo Mauro, Daniele Sobrero (consigliere comunale albese delegato per lo Sport) e Leonardo Prunotto (Capo Gabinetto).