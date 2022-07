Coppa Italia Prima categoria, definiti i triangolari e la formula: le prime partite si giocano il 4 settembre

Nella serata di ieri il Comitato Piemonte-VDA della LND ha reso ufficiali le date, la formula ed i triangolari iniziali della prossima Coppa Italia Prima categoria.

Delle 112 formazioni che parteciperanno al campionato, 72 parteciperanno anche alla Coppa Italia Prima categoria. Tra queste ci sono 10 delle 16 cuneesi che comporranno il Girone F, ad eccezione di Ama Brenta Ceva, Monregale, Murazzo, S.Rocco Castagnaretta, Roretese e Sant’Albano. Questi i triangolari d’esordio:

TRIANGOLARE 1: CREVOLESE – VIRTUS VILLADOSSOLA – CALCIO VOGOGNA

TRIANGOLARE 2: AGRANO SPORTIVA – GRAVELLONA S.PIETRO – COMIGNAGO CALCIO

TRIANGOLARE 3: TRECATE CALCIO – CAMERI CALCIO – BORGOLAVEZZARO

TRIANGOLARE 4: GATTINARA – SIZZANO – UNION NOVARA

TRIANGOLARE 5: MONTANARO – SANTHIÀ – CIGLIANO CALCIO

TRIANGOLARE 6: STRAMBINESE – IVREA BANCHETTE – LA VISCHESE

TRIANGOLARE 7: POL. GRAND PARADIS – C.G.C. AOSTA – SAINT VINCENT CHATILLON

TRIANGOLARE 8: CORIO – MATHI LANZESE – CAFASSE BALANGERO

TRIANGOLARE 9: VDL FIANO PLUS – SPORTIVA NOLESE – VIRTUS CIRIÈ

TRIANGOLARE 10: POLISPORTIVA B. CHIANOCCO – VENAUS – GIAVENOCOAZZE

TRIANGOLARE 11: VILLARBASSE – ROSTA CALCIO – ORBASSANO CALCIO

TRIANGOLARE 12: PRO COLLEGNO C. – POL. PARADISO COLLEGNO – TORINESE

TRIANGOLARE 13: CENISIA – BARCANOVA CALCIO -CIT TURIN

TRIANGOLARE 14: SPAZIO TALENT SOCCER – SAN GIORGIO TORINO – MIRAFIORI

TRIANGOLARE 15: KL PERTUSA – MODERNA MIRAFIORI – BACIGALUPO

TRIANGOLARE 16: VILLAR PEROSA – PEROSA – S.SECONDO

TRIANGOLARE 17: CANDIOLO – POLISPORTIVA GARINO – MONCALIERI CALCIO

TRIANGOLARE 18: SAN BERNARDO – BRICHERASIO BIBIANA – PRO POLONGHERA

TRIANGOLARE 19: CARAGLIO CALCIO – VALLE PO – SAVIGLIANESE FBC

TRIANGOLARE 20: BISALTA – BOVES MDG CUNEO – TRE VALLI

TRIANGOLARE 21: AREA CALCIO ALBA ROERO – POLISPORTIVA MONTATESE – MARENE

TRIANGOLARE 22: COSTIGLIOLE FC – SPARTAK SAN DAMIANO – CANELLI

TRIANGOLARE 23: SPINETTESE – SALE – NUOVA ASTIGIANA CALCIO

TRIANGOLARE 24: CAPRIATESE – POL. FRUGAROLESE – LIBARNA

La prima giornata dei triangolari sarà disputata domenica 4 settembre, si proseguirà giovedì 15 settembre per concludere domenica 29 settembre.

Le vincenti dei 24 triangolari verranno poi suddivise in 8 ulteriori triangolari, così formati:

TRIANGOLARE A: vincente triangolare 1 – vincente triangolare 2 – vincente triangolare 3

TRIANGOLARE B: vincente triangolare 4 – vincente triangolare 5 – vincente triangolare 6

TRIANGOLARE C: vincente triangolare 7 – vincente triangolare 8 – vincente triangolare 9

TRIANGOLARE D: vincente triangolare 10 – vincente triangolare 11 – vincente triangolare 12

TRIANGOLARE E: vincente triangolare 13 – vincente triangolare 14 – vincente triangolare 15

TRIANGOLARE F: vincente triangolare 16 – vincente triangolare 17 – vincente triangolare 18

TRIANGOLARE G: vincente triangolare 19 – vincente triangolare 20 – vincente triangolare 21

TRIANGOLARE H: vincente triangolare 22 – vincente triangolare 23 – vincente triangolare 24

Le tre vincenti dei triangolari “cuneesi”, dunque, si affronteranno tra di loro, giovedì 13 ottobre, giovedì 27 ottobre e giovedì 10 novembre. Le 8 squadre qualificate verranno inserite in 4 abbinamenti, articolati in gare di andata e ritorno, composti come di seguito:

ABBINAMENTO AA: vincente triangolare A – vincente triangolare B

ABBINAMENTO BB: vincente triangolare C – vincente triangolare D

ABBINAMENTO CC: vincente triangolare E – vincente triangolare F

ABBINAMENTO DD: vincente triangolare G – vincente triangolare H

Questo è l’ultimo turno in cui ci sarà ancora sicuramente una cuneese in gioco (forse due, a seconda del cammino della Pro Polonghera nella sua parte “torinese” di tabellone), e qui si inizia con gare di andata e ritorno a eliminazione diretta. La gara di andata si giocherà giovedì 2 marzo ed il ritorno due settimane dopo, giovedì 16 marzo.

Giovedì 30 marzo e giovedì 13 aprile sono le date scelte per la disputa delle semifinali, a cui seguirà poi la finale della Coppa Italia Prima Categoria in gara unica, la cui data e sede (comunque campo neutro) saranno comunicate in seguito.