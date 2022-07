Seconda categoria, ripescaggio per il Bernezzo! Ufficiali anche i gironi, si parte il 25 settembre

Nella serata odierna il Comitato Piemonte-VDA della LND ha reso ufficiali le date ed i gironi del prossimo campionato di Seconda categoria, completandoli con 10 squadre ripescate per raggiungere il totale di 112 (8 gironi da 12 squadre).

Tra le 10 formazioni ripescate in Seconda categoria c’è il Bernezzo, che ha ottenuto il terzo posto nella graduatoria stilata dal comitato. Il secondo posto nel proprio girone dello scorso anno e il buon piazzamento in Coppa Disciplina sono stati sufficienti per guadagnarsi la promozione. In questo modo saranno 22 le formazioni cuneesi a disputare il campionato, suddivise tra Girone F e Girone G, come nella scorsa stagione.

La stagione regolare inizierà l’11 settembre, per concludersi il 23 aprile. La pausa natalizia è prevista dal 18 dicembre al 22 gennaio, mentre ad aprile ci sarà la pausa di Pasqua, domenica 9.

Questa la composizione dei due gironi:

GIRONE F:

ANNONESE

CANALE 2000 CALCIO

CARAMAGNESE A.S.D.

CORTEMILIA

LANGA CALCIO

LENCI POIRINO O.N.L.U.S.

MEZZALUNACALCIO VILLANOVA

NEIVE

NIZZA VALLEBELBO

ORANGE CERVERE

PRALORMO

SALSASIO

SPORTROERO

STELLA MARIS

GIRONE G:

BAGNASCO CALCIO A.S.D.

BERNEZZO

CARRU

DOGLIANI CALCIO

OLIMPIC SALUZZO 1957

PIAZZA

PRO BROSSASCO

SALICE

SAN BENIGNO

SAN CHIAFFREDO

VAL MAIRA

VALVERMENAGNA

VILLAFALLETTO

VIRTUS BUSCA 2011