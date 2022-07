Volley C/M – Ufficiali gli organici per il 2022/23, la provincia “Granda” scende da cinque a quattro squadre

Sono stati resi noti dalla FIPAV Piemonte gli organici delle Serie C e D, maschili e femminili, in vista della stagione 2022/23. Tante sono le novità della stagione che inizierà in autunno, con diversi cambiamenti che fanno sperare in una stagione avvincente e piena di colpi di scena.

La Serie C maschile ritorna finalmente a 24 squadre, dopo gli anni “rotti” dal Covid, con una formula di due gironi da 12 squadre. Di queste, quattro saranno di Cuneo e provincia: si tratta di un numero in calo di un’unità rispetto al 2021/22, a causa della promozione della Pallavolo Alba in Serie B.

Tutte le altre squadre sono frequentatrici abituali della categoria, anche se buona parte di esse lo farà in una maniera un po’ diversa da quanto visto recentemente. Il caso più eclatante è sicuramente quello del VBC Mondovì, che dopo la cessione del titolo sportivo di A3 riparte con una squadra nuova e con progetti forzatamente rinnovati. I “Galletti” partiranno anche con cinque punti di penalizzazione, a causa dei mancati pagamenti di alcuni tesserati, e con la squalifica del presidente Augustoni per due anni, ma gli obiettivi sono ambiziosi e si parla già apertamente di promozione.

Si rinnoverà il derby con il Cuneo Volley, che non avrà più in panchina Giorgio Salomone e schiererà in questa categoria i suoi migliori talenti Under 19. Discorso opposto per quella che lo scorso anno era la GoOldRacconigi, la quale dovrebbe ancora puntare su una rosa decisamente più esperta. A chiudere il gruppo cuneese c’è il Volley Savigliano: i giovani del sodalizio saviglianese saranno affidati alle “cure” di Lorenzo Simeon, allenatore anche del gruppo di A3, con l’obiettivo di un grande processo di crescita.

Questo l’elenco completo delle 24 squadre che disputeranno la prossima Serie C:

VBC Mondovì

Volley Savigliano

R.S. Volley Racconigi

Cuneo Sport 2018

Pallavolo Ovada

Pallavolo La Bollente

Hasta Volley

Pallavolo Arona

Pallavolo Altiora

Volley Novara

2Mila8 Volley Domodossola

Pallavolo Torino

Volley San Paolo

Arti e Mestieri

Pallavolo Valsusa Condove

Pallavolo Val Chisone

Lasalliano S.Giulia

Chisola Volley

P.G.S. Polisport Maddalene C.

Volley Parella Torino

Pallavolo San Paolo

Pallavolo Santhià

Volley Vercelli

Scuola Pallavolo Biellese