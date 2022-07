Volley C/F – Definiti gli organici 2022/23: tornano a essere tre le cuneesi in lizza

Sono stati resi noti dalla FIPAV Piemonte gli organici delle Serie C e D, maschili e femminili, in vista della stagione 2022/23. E sono tante le novità che aspettano gli appassionati, grazie a diversi cambi di titolo sportivo che vanno a sommarsi alle regolari promozioni e retrocessioni.

Per quanto riguarda la Serie C femminile, saranno tre le formazioni della provincia “Granda” a darsi battaglia nella prima serie regionale. L’annata 2021/22 non era terminata bene per le formazioni cuneesi, con le albesi di El Gall a retrocedere in Serie D per pochissimo, e con il Volley Busca a evitare i playout per poco. Tutto ciò era stato “addolcito” dalla promozione del Vicoforte Volley Ceva, pronto dunque alla sua prima storica stagione in Serie C.

A farle compagnia, però, non c’è la formazione che ci si aspetterebbe: Busca, infatti, ha ceduto il suo titolo sportivo, e ripartirà dalla Serie C. Il suo posto è stato preso proprio da El Gall, che dunque risale immediatamente di una categoria dopo l’amaro finale di stagione. A far loro compagnia ci sarà la Libellula Volley Bra, che in questa serie schiererà la sua formazione Under 18.

Questo l’elenco completo delle 28 formazioni ammesse alla Serie C femminile 2022/23, in attesa della formazione dei gironi:

P.G.S. El Gall

Libellula Volley Area Bra

Vicoforte Volley Ceva

Pallavolo Valenza

Pallavolo Ovada

Alessandria Volley

Pallavolo Valle Belbo

Playasti

G.S.Pavic

Agil Volley

PGS Issa

Rosaltiora

Cusio Sud Ovest Sport

G.S.D. Valentino Volpianese

Involley Chieri Cambiano

2D ‐ Venaria

P.G.S. La Folgore S.Mauro

Lilliput Pallavolo SSDaRL

Polisportiva Volley Almese

Pallavolo Pinerolo

Pallavolo Santena 95

S.Giorgio Volley Chieri

BZZ Piossasco Volley

G.S. Sangone

Pallavolo Montalto Dora

Carpediem G.Giov Pianezza

Sporting Torino

P.G.S. Giocavolley Cigliano