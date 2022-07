Il Concerto di Ferragosto torna a Limone Piemonte

L’ufficialità si avrà soltanto la prossima settimana, ma è ormai quasi certo che il Concerto di Ferragosto 2022 tornerà a Limone Piemonte, come era avvenuto ai preti del vallone nel 2019, prima della pandemia e della tempesta Alex che nel 2020 sconvolse l’alta valle Vermenagna. Questa volta lo scenario naturale per pubblico e orchestra “Bruni” di Cuneo dovrebbe essere la conca delle piste da sci alla capanna Niculin. L’appuntamento sarà anche trasmesso in diretta nazionale su Rai 3, come da consuetudine.

La 42ª edizione della manifestazione, nata e cresciuta nella Granda, tornerà in presenza per tutti, dopo le edizioni su invito e ad accesso limitato del 2020 al castello di Casotto a Garessio e del 2021 al santuario di Castelmagno. La Rai ha rinnovato l’anno scorso la convenzione triennale con gli enti locali cuneesi per mantenere il concerto nella Granda, a rotazione tra Cuneese, Saluzzese e Monregalese. Il documento è stato siglato da Provincia, Camera di Commercio di Cuneo, Rai, Atl del Cuneese, Orchestra Bruni, Fondazioni bancarie Crc e Crt, da sempre enti sostenitori della manifestazione.

c.s.