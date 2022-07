Campionato Italiano Juniores di Ciclismo: Cherasco ha “incoronato” Dario Igor Belletta (VIDEO e FOTO)

La due giorni “tricolore” a Cherasco, è stata uno spettacolo e non solo dal lato sportivo. Grande entusiasmo per il Campionato Italiano Juniores di Ciclismo, gare FCI su strada femminile e maschile. Manifestazione organizzata dal Velo Club Esperia Piasco (presieduta da Bruno Salvatico) e in memoria di Paolo Salvatico, con il sostegno della Federciclismo Piemonte (presieduta dal cheraschese d’adozione Massimo Rosso), della Regione, dei Comuni di Cherasco e Sant’Albano Stura, della Provincia di Cuneo. Dopo il trionfo di ieri di Eleonora Ciabocco (in campo femminile), oggi l’attesa prova maschile.

Al termine di 130 chilometri combattuti (partenza da Sant’Albano Stura, con 38,45 chilometri orari di media in gara) e sotto un sole cocente, poco prima delle ore 16,30 ha tagliato per primo il traguardo Dario Igor Belletta (Lombardia, classe 2004) in 03:23:08, davanti a Edoardo Burani (Umbria) staccato di 38 secondi e Nicolas Milesi (Lombardia) staccato di 5 secondi da Burani. Primo rappresentante del Piemonte, Luca Rosa (fratello del professionista Diego) giunto settimo sull’arrivo. Rettilineo d’arrivo, ricoperto d’applausi dagli spettatori, in via Vittorio Emanuele II.