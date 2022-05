Cuneo Volley inizia la sua avventura ai campionati nazionali Under 19

Inizia nel pomeriggio di oggi la partecipazione ai campionati under 19 di Cuneo Volley. La manifestazione si tiene in Abruzzo con 28 formazioni partecipanti da tutta Italia. Dopo due giorni dedicati ai gironi di qualificazione, oggi entrano in campo anche le formazioni principali, tra cui proprio i cuneesi che hanno recentemente conquistato il titolo di campioni regionali.

Cuneo è stata inserita nel Girone E, che si disputa ad Alba Adriatica, insieme a:

Lupi Santa Croce, campioni regionali della Toscana;

campioni regionali della Toscana; Elisa Volley Pomigliano, campioni regionali della Campania e vincitori del loro girone di qualificazione;

campioni regionali della Campania e vincitori del loro girone di qualificazione; Diavoli Rosa Brugherio, campioni regionali della Lombardia e probabilmente una delle formazioni favorite per la conquista del titolo nazionale.

I ragazzi cuneesi esordiranno oggi alle 16.00 contro Santa Croce. Domani ci saranno invece due partite, alle 11.00 contro Pomigliano e alle 18.00 contro Brugherio.

Le prime due classificate di ogni girone si qualificheranno ai quarti di finale, che inizieranno nella mattinata di sabato 28. Le semifinali sono previste per il pomeriggio, mentre domenica 29 alle 11.00 sarà tempo di finale per il titolo.

Per Cuneo in ogni caso si tratta di una stagione già da ricordare. Pur impegnato nel proprio campionato di Under 19, il gruppo allenato da coach Salomone ha anche “trovato” il tempo di qualificarsi alla finale promozione del campionato di Serie C. La sfida con la Mercatò Alba stabilirà quale tra le due squadre salirà in serie B. La serie al meglio delle tre partite avrebbe dovuto iniziare in questo weekend, ma il viaggio abruzzese dei biancoazzurri ne ha rimandato l’inizio.