Bassotti in marcia

Il centro di Torino domenica mattina è stato invaso da trecento bassotti: sono arrivati da tutto il Piemonte alla Liguria per prendere parte alla «Sausage Walk»: l’edizione torinese della passeggiata delle salsicce che viene replicata anche in molte altre città italiane. È stata una passeggiata curiosa e divertente, come lo è questa razza di cui non ci si può che innamorare perdutamente. I bassotti assieme ai loro proprietari sono partiti da piazza Carlo Felice e lungo via Roma hanno raggiunto piazza Castello. Qualcuno si è presentato con un look da Halloween, altri con simpatici papillon e cappottini, due sorelle erano vestite da ballerine e altri hanno partecipato a bordo di un passeggino.

L’evento ha anche l’obiettivo di sensibilizzare i torinesi contro gli abbandoni, ed è coordinato dall’associazione “Bassotti di Milano”.

«Sono animali che guardano il mondo da pochi centimetri di altezza, ma non sanno di essere bassi – dice Cristina Arlandi, una delle organizzatrici -. Hanno un coraggio da leoni, e sono ottimi cani da caccia». Oltre ad essere molto affettuosi e pretendere di stare sempre appiccicati ai loro padroni. Paola Callegari, di Rosta, è arrivata con Mia, 3 anni, e Ron, 12 anni, che è stato salvato a Cuba: «Ron è stato vittima di maltrattamenti e non è stato facile portarlo in Italia – racconta – ma adesso sta bene ed è un “principino” a casa nostra». Rita Allemandi di questi animali ama lo spirito libero e protettivo insieme al carattere deciso, e Donatella Nocera, 49 anni, insegnante, è innamorata da sempre di questa razza ed è arrivata a Torino da Genova: «Ho salvato il mio bassotto Tristano dall’eutanasia perché aveva la coda storta e rischiava di essere soppresso – racconta – oggi non potrei essere più felice con lui e la compagna Isotta».

Raduni di bassotti vengono organizzati in tutta Italia. Uno degli appuntamenti più importanti dell’anno sarà domenica 5 giugno al Parco di Monza per una camminata non competitiva a fianco del proprio bassotto. Il cane bassotto è una razza da compagnia con una storia da cacciatore. Ecco perché è solo un finto cane da divano, che nasconde un cuore da cercatore di animali in tana, sempre in movimento.