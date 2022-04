Volley A2/M – Cuneo vince ancora al tie-break e passa in semifinale, ci sarà una sola Gara-3

Pronostici rispettati nella Gara-2 dei quarti di finale playoff della Serie A2 maschile di pallavolo. Con diversi gradi di fatica le prime tre classificate della regular season (tra cui Cuneo) passano in semifinale. Equilibrio doveva essere nell’ultima sfida (tra quarta e quinta) ed equilibrio è stato: dopo due tie-break tra Reggio Emilia e Castellana Grotte sarà necessaria Gara-3.

Come già in Gara-1, la Bam Acqua S.Bernardo Cuneo deve sudare le proverbiali sette camicie ma piega per piegare la strenua resistenza di Motta di Livenza. La partita di ritorno sembra essere in discesa per i biancoblu, che vanno avanti 2-0. Da lì in poi, però, i veneti con le spalle al muro iniziano a rimontare e forzano il tie-break. Nel quinto set i cuneesi controllano dall’inizio e conquistano la qualificazione alle semifinali con qualche patema finale. Top scorer dell’incontro ancora una volta l’opposto croato Leo Andric con 31 punti. Cuneo affronterà in semifinale Santa Croce: Gara-1 è in programma domenica 1 maggio alle 18.00 in terra toscana.

Proprio Santa Croce non fa sconti a Brescia e a sua volta ottiene il pass. Il 3-0 con cui i toscani espugnano il palazzetto bresciano è netto, frutto di una superiorità in ogni fondamentale. I padroni di casa provano in tutti i modi a rovesciare le sorti della sfida ma gli ospiti hanno dimostrato di avere qualcosa in più.

Dall’altra parte del tabellone viene tutto facile anche a Bergamo, che replica la vittoria dell’andata su Lagonegro. I lucani possono rimpiangere un terzo set in cui si sono spenti dopo essere stati in vantaggio, ma in definitiva il maggior tasso tecnico dei bergamaschi è venuto fuori, così come una grande gestione degli errori (addirittura uno solo nel terzo parziale).

La stessa Bergamo dovrà attendere giovedì sera per conoscere la sua avversaria nelle semifinali. Reggio Emilia, infatti, non riesce a chiudere la serie nella trasferta di Castellana Grotte. Gli emiliani si trovano anche avanti 2-0, ma subiscono la furiosa rimonta dei pugliesi: questi ultimi vincono tre set tiratissimi (19-17 il tie-break) e si guadagnano il diritto di giocare Gara-3.

PLAYOFF A2, GARA-2 QUARTI DI FINALE

Gruppo Consoli McDonald’s Brescia – Kemas Lamipel Santa Croce 0-3 (21-25, 21-25, 20-25)

HRK Diana Group Motta – BAM Acqua S.Bernardo Cuneo 2-3 (15-25, 28-30, 25-22, 25-18, 13-15)

Cave del Sole Lagonegro – Agnelli Tipiesse Bergamo 0-3 (22-25, 17-25, 21-25)

BCC Castellana Grotte – Conad Reggio Emilia 3-2 (19-25, 21-25, 25-22, 28-26, 19-17)

PLAYOFF A2, GARA-3 QUARTI DI FINALE

Giovedì 28 Aprile 2022, ore 20.30

Conad Reggio Emilia – BCC Castellana Grotte