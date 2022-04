Coppa Italia Promozione: c’è la prima finalista! Stasera Santostefanese-Pedona

La “lunga” Coppa Italia di Promozione Piemonte-VdA ha la sua prima finalista per l’edizione 2021/2022.

A giocarsi il titolo nell’ultimo atto in campo neutro sarà, infatti, il Dormeletto, che nella gara di ritorno contro l’Ivrea Calcio ha sfruttato al meglio il fattore campo, superando gli eporediesi con il minimo scarto.

Di Niccolò Rossi, classe 2001, il gol che ha consentito ai biancoblu di casa di volare in finale, anche in virtù dell’1-1 maturato all’andata in trasferta.

Stasera, invece, si decreterà la finalista “espressa” dalla provincia di Cuneo. Tra Santostefanese e Pedona si riparte dal 2-0 dell’andata per i borgarini, che quindi sono favoriti, ma occhio alle sorprese.

Coppa Italia Promozione – Semifinali di ritorno

Dormeletto-Ivrea 1-0 (1-1)

Santostefanese-Pedona (stasera h. 20.30, andata 0-2)