Volley A2/M – Cuneo, occasione sprecata: cade a Porto Viro e si deve “accontentare” del 3° posto

Che peccato, ma ora testa ai playoff. Cade con rimpianti la BAM Acqua S.Bernardo Cuneo che viene battuta 3-1 sul taraflex di Porto Viro e manca il sorpasso all’ultima curva su Santa Croce al 2° posto, solo sfiorato con lo 0-3 contemporaneo dei “Lupi” contro Siena, il primo set vinto e, sotto 1-2, due set point per raggiungere un tie-break che avrebbe permesso il “balzo” in extremis. In Veneto senza Sighinolfi, reduce dall’influenza e Pedron ancora disponibile solo per la panchina, i blues partono bene, ma vengono sopraffatti, pagando anche, forse, la stanchezza del tour de force finale (tre match in soli 6 giorni) dalla maggior “fame” dimostrata dagli avversari, i quali dovevano evitare, in primis, la retrocessione diretta, per conquistarsi, perlomeno, il pass ai playout, trascinati da un super Krzysiek, autore di 32 clamorosi punti.

Dopo un giovedì thrilling di recuperi, è terza posizione, quindi, per gli uomini di Roberto Serniotti, che se la vedranno nei Quarti di Finale contro HRK Diana Group Motta, giunta sesta, con il fattore campo a favore nella serie al meglio delle tre partite. Gara-1, domenica 17 aprile, nel giorno di Pasqua, al Palazzetto dello Sport di San Rocco Castagnaretta alle 18 (a meno di variazioni).

SESTETTO PORTO VIRO

Al palleggio Fabroni, opposto Krzysiek; in mezzo Sperandio e Barone, schiacciatori Gasparini e Vedovotto, libero Lamprecht.

SESTETTO CUNEO

Filippi in regia, oppost Wagner; centrali Rainero (indisponibile Sighinolfi) e Codarin, in banda Preti e Botto, libero Bisotto.

PRIMO SET

Ace di Krzysiek e Wagner in apertura, 3-3. Break cuneese, sul 5-8 chiama il primo time out dell’incontro coach Baldon. Krzysiek spinge ancora in battuta, Delta Group si riporta a contatto (8-9): l’opposto polacco lascia andare la mano anche dalla seconda linea, trovando la parità a quota 13. Squadre a contatto nella fase centrale, Cuneo alza il muro al momento giusto: Preti prima e Filippi poi stoppano gli attacchi avversari, sul 18-22 altro time out. Wagner affonda da posto-2, arrivano 4 set ball per i piemontesi: chiude proprio l’attaccante brasiliano, 20-25.

SECONDO SET

Codarin inchioda Krzysiek per il primo sussulto vero del set, Filippi attacca di seconda: è 2-4. Sul 6-8 time out Porto Viro. Bel primo tempo del giovane Rainero, che entra offensivamente nel match siglando l’8-10. Padroni di casa che hanno il merito di evitare la fuga avversaria e di restare lì: il solito Krzysiek attacca da posto-2, poi l’ace di Mariano, 12-11 e sorpasso. L’opposto polacco è scatenato e con due grandi giocate esalta il pubblico locale (15-12 e time out Serniotti). Ospiti che provano a fermare l’inerzia ma Barone e Krzysiek fermano Wagner e Preti: 20-16, altro time out blues. Cuneo che si riavvicina, un fallo di rotazione “regala” il -2 a Botto e compagni (21-19). Il capitano a segno, tutto riaperto (22-21 e time out Delta Group). Scambio combattuto al rientro in campo: lo risolve, ancora Botto, con il mani out del 22 pari. Corto il servizio di Preti, poi Sperandio a segno: due set ball, ci pensa lo stesso Sperandio con il muro del 25-22.

TERZO SET

Porto Viro prova a spingere sulle ali dell’entusiasmo: Wagner risponde a Mariano, 3-3. Sperandio mura sfruttando una ricezione cuneese lunga, è 6-4. Krzysiek non si ferma ed esplode da posto-2: 7-4 e time out BAM. Sperandio si trasforma in saracinesca e dice “no” a Wagner, 8-4. Veneti che mantengono il vantaggio, sospiti dal proprio opposto che fa danni ancora al servizio: 13-8. Cuneo molto fallosa, Porto Viro si allontana: sul 15-9 Serniotti arresta di nuovo le ostilità. Si esalta anche Vedovotto nella fase centrale: suo il 18-11. Delta che vola via: sul 19-12 cambio alla regia con l’ingresso di Pedron. Non cambia l’inerzia, Porto Viro si conquista otto set ball (24-16): chiude Barone al secondo tentativo, 25-17.

QUARTO SET

Avvio equilibrato (5-5) con Cuneo che schiera Preti e Codarin come duo di centrali, Tallone e Botto in banda. Mariano protesta eccessivamente e si vede sventolare un cartellino rosso: 8-7. Animi tesi in questa fase con diversi episodi contestati e battibecchi fra le due metacampo (10-10). Mariano per due volte ferma il tentativo di scatto cuneese, 12-12. Sono gli ospiti, comunque, a provare a condurre il gioco, costringendo i padroni di casa ad inseguire: Preti incrocia da posto-4, 15-18 e time out Baldon. Delta che si aggrappa a Krzysiek che prima riavvicina i suoi, ma poi si prende il muro di Codarin (17-19). Errori di Krzysiek, Preti e Mariano in battuta, 19-21. Mani out di Botto dopo un altro scambio tirato per il prezioso 21-23. Preti ok, due palle set (e per il 2° posto matematico) nelle mani di Cuneo: Krzysiek annulla il primo; Bisotto sbaglia in ricezione su Sperandio, si va ai vantaggi (24-24). Barone mura Wagner, 25-24 e match point Porto Viro (time out Serniotti). Chiude Krzysiek, con il mani out, 26-24 e 3-1.