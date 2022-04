Calcio a 5: weekend pieno di partite per le cuneesi. Domani si parte con la Serie C1

Altro weekend pieno di partite di futsal per le squadre della provincia. Si parte domani sera col derby tra l’Area Calcio Alba Roero che affronta in casa il Bra. Il Futsal Savigliano va di scena in trasferta contro il Top Five.

IL PROGRAMMA

Area Calcio Alba Roero-Associazione Calcio Bra

Cus Piemonte Orientale-Sermig

Polisportiva Pasta-Don Bosco Caselle

Top Five-Futsal Savigliano

Aurora Nichelino-Castellamonte Calcio A5

Taurus Futsal-Atletico Taurinense

CLASSIFICA

Castellamonte Calcio A5 46, Sermig 42, Top Five 37, Taurus Futsal 29, Futsal Savigliano 29, Polisportiva Pasta 28, Area Calcio Alba Roero 26, Aurora Nichelino 25, Associazione Calcio Bra 24, Don Bosco Caselle 19, Atletico Taurinense 12, Cus Piemonte Orientale 11.

Sabato pomeriggio ritorna in campo l’Elledì Fossano in Serie A2 dopo la pausa di due settimane. Gli uomini di mister Giuliano voleranno in terra sarda per affrontare il 360 GG Futsal alle 16 per continuare nella lotta dei play off.

IL PROGRAMMA

Aosta Calcio 511-Leonardo

Lecco C5-Saints Pagnano

360 GG Futsal-Elledì Fossano

Saviatesta Mantova-Città di Sestu

Monastir Kosmoto-Milano C5

Altovicentino Futsal-Arzignano C5

CLASSIFICA

Saviatesta Mantova 49, 360 GG Futsal 48, Elledì Fossano 41, Hellas Verona 40, Lecco C5 37, Leonardo 33, Arzignano C5, Saints Pagnano 27, Altovicentino Futsal 25, Aosta Calcio 511 18, Milano C5 14, Città di Sestu 12, Monastir Kosmoto 1.

In Serie C2, dopo la promozione in C1 la Giovanile Centallo giocherà contro la Buttiglierese 95, la Bisalta affronterà il Real Mirafiori Calcio A5 e l’Albese Calcio in casa sfiderà l’Onnisport Club.

CLASSIFICA

Giovanile Centallo 45, Buttiglierese 95 40, Europa Bevingros Eleven 29, Onnisport Club 26, Sporting Orbassano 23, Bisalta 22, SD Savio Asti 22, Villarbasse 20, Albese Calcio 18, Real Mirafiori Calcio A5.