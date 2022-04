Senso unico alternato fino al 15 luglio sull SP 439 a Monesiglio e Camerana

Senso unico alternato per alcuni mesi, dal 1° aprile al 15 luglio prossimo, lungo la strada provinciale 439 nel tratto bivio Prunetto (sp 53) e confine Regione Liguria per Cengio per lavori di scavo e posa della condotta del gas. Il cantiere della società 2I Rete Gas di Albenga interesse alcuni tratti lungo la sp 439: dal km 21,965 al km 24,00 nel comune di Monesiglio e dal km 24,000 al km 24,077 e dal km 24,573 al km 25,784 nel comune di Camerana. I lavori saranno eseguiti dalla ditta Falf Isarg di Levaldigi di Savigliano. L’impianto semaforico sarà posizionato in modo continuativo, diurno e notturno, non essendo possibile garantire la sicurezza del transito nel tratto stradale.