Con la fine dello stato di emergenza, la Regione Piemonte manda in soffitta il bollettino quotidiano dei contagi da Coronavirus, sostituito da un breve focus quotidiano per aggiornare sulla situazione epidemiologica in corso.

FOCUS COVID REGIONE PIEMONTE – 1° APRILE 2022

Positivi: 3.109 (di cui 2.666 a test antigenico)

Positivi/tamponi: 9,5%

Tamponi: 32.826 (di cui 29.730 test antigenici)

Ricoveri ordinari: 596 (-2 rispetto a ieri)

Ricoveri Terapia Intensiva: 26 (+4 rispetto a ieri)

Decessi: 3