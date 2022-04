“Chiedici chi sei” scardina i luoghi comuni sulla disabilità al Teatro Civico di Caraglio

Venerdì 8 aprile alle 21.00 il Teatro Civico di Caraglio ospiterà la commedia ironica “Chiedici chi sei” nell’ambito de “Il Teatro fa il suo giro – E le risalite”, la stagione condivisa dei Teatri Civici di Caraglio, Busca e Dronero organizzata da Santibriganti Teatro.

In scena Danilo Reschigna, Angela Cilberti e Ciro Cipriano, che ha curato la regia, raccontano la disabilità in modo nuovo con un ribaltamento dei piani: la storia ordinaria di un disabile in scena è narrata da un disabile vero nella vita. Una vicenda che mette a nudo a difficoltà di vivere con delle disabilità, ma anche il bisogno di sottolinearlo, qualche volta, per ricevere attenzione. Questa commedia, intrisa di ironia, vuol far riflettere sui temi della disabilità smantellando i luoghi comuni.

“Chiedici chi sei” è stato scritto da Danilo Reschigna e ha vinto Premio Fersen 2021 per la drammaturgia. È la storia di Pietro e Paolo, due fratelli che convivono reclusi in una stanza al quinto piano di una casa popolare a Milano e con un ascensore che è quasi sempre guasto. Pietro, fa finta di essere un grave disabile in carrozzina, per essere servito in tutto e per tutto dal fratello Paolo, un ingenuo, sempre distratto, molto credente. I due fratelli vivono ognuno nel proprio mondo senza mai svelare i propri sentimenti. Assieme a loro una prostituta, vegana e comunista, un crocifisso parlante, un ispettore sanitario, e la verità che nel rivelarsi invertirà le parti dei due fratelli. Ironia, con leggerezza, sui problemi dei disabili, che poi sono di tutti: miseria economica, le relazioni con la famiglia, il sesso, l’amore, la fede, la cruda realtà senza pietismi. “Anche noi – afferma Pietro a un certo punto della storia – siamo esseri cattivi e crudeli come voi e siamo anche furbi come voi: nella bontà e nella cattiveria siamo umani come voi e cioè dobbiamo fare i conti con la nostra maledetta mediocrità terrena…”

Per assistere agli spettacoli è consigliabile la prenotazione, chiamando la segreteria di Santibriganti allo 011 645740 o la Biblioteca Civica di Caraglio allo 0171 617714.

La stagione teatrale 2022 “E le risalite” dei Teatri Civici di Caraglio, Busca e Dronero, organizzata da Santibriganti Teatro, è stata realizzata con il sostegno dei Comuni di Caraglio, Busca e Dronero, della Fondazione CRC e della Regione Piemonte.

In collaborazione con In-Box Verde e ARCI.

Santibriganti Teatro aderisce al Comitato Emergenza Cultura.

Teatro Civico di Caraglio – Via Roma, 124 – Caraglio (CN)

Venerdì 8 aprile ore 21.00

Chiedici chi sei

di e con Danilo Reschigna

e con Ciro Cipriano e Angela Cilberti

regia di Ciro Cipriano

Teatro Viola

Premio Fersen 2021 per la drammaturgia

Biglietti: Intero € 15 – Ridotto € 10 – Ridotto extra € 7

Modalità di acquisto:

– Prenotazione (solo telefonica):

Santibriganti Teatro – 011 645740 (lunedì 10.30 / 16.30, da martedì a venerdì 14.00 / 18.00)

Caraglio – Biblioteca Civica – 0171 617714

Busca – Biblioteca Civica – 0171 948621

Dronero – Ufficio Turistico Valle Maira – 0171 917080

– Cassa: apertura un’ora prima dello spettacolo