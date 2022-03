L’Atletica Mondovì protagonista alla Festa dell’atletica piemontese 2021

Sabato 26 il Comitato Regionale del Piemonte, di cui fa parte anche la villanovese neo laureata Michela Sibilla, ha festeggiato i suoi campioni.

A Nizza Monferrato presso il Foro Boario “Pio Corsi”, sono stati premiati gli atleti piemontesi che hanno dato lustro alla regione nella stagione 2021.

A fare gli onori di casa la presidente Clelia Zola con il sindaco Simone Nosenzo, mentre molto graditi sono stati gli interventi dell’Assessore Regionale allo Sport Marco Gabusi (Piemonte, Regione Europea dello sport 2022) e del consigliere Nazionale Fidal Gianfranco Lucchi.

Sul palco sono sfilati, finalmente in presenza dopo due anni in cui, a causa della pandemia, l’evento non si è potuto organizzare, i campioni italiani, gli azzurri e coloro che si sono maggiormente distinti nell’ultima stagione.

Tra questi, ha ricevuto il meritato tributo la punta di diamante dell’Atletica Mondovì Acqua S. Bernardo Adele Roatta, vincitrice del titolo italiano allieve di corsa su strada, oltre ad un argento nella campestre e un bronzo sui 3.000 metri. Premiate anche Soraia Cillario, Caterina Boetti e Alice Beccaria che hanno regalato il titolo regionale per società di corsa su strada cadette (tecnico Augusto Griseri).

Nell’elenco dei plurititolati figurava anche Nicolò Gallo, convocato nella nazionale azzurra e vincitore del titolo italiano 10 km di corsa su strada nel 2021, quando ancora correva con i colori dell’Atletica Alba. Da gennaio Nicolò Gallo, con il tecnico Alessandro Perrone, è entrato a fare parte dell’Atletica Mondovì: un’altra freccia da scoccare per la squadra monregalese.

c.s.