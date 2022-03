Marchio Cuneo e restyling del “Piccapietra”: l’AC Cuneo 1905 Olmo si proietta nel futuro (FOTO e VIDEO)

Un progetto che va avanti e guarda già al futuro. Altra tappa importante in casa AC Cuneo 1905 Olmo che, nella serata di ieri (28 marzo) ha inserito altri due tasselli significativi nel proprio percorso di crescita e rinnovamento. La società biancorossa ha infatti, in conferenza stampa, ufficializzato l’acquisizione del marchio “Cuneo” a titolo definitivo e presentato l’ambizioso progetto, che vedrà già la luce nel corso del 2022, di ristrutturazione e riqualificazione del centro sportivo di Piccapietra, che diventerà a tutti gli effetti la “casa”, tirata a lucido e sempre più accogliente, del club.

IL MARCHIO CUNEO – La società AC Cuneo 1905 Olmo ha rilevato definitivamente il marchio “Cuneo”, detenuto in affitto dalla fu Cuneo FC, ora di proprietà a tutti gli effetti della società guidata da Mauro Bernardi. Fondamentale il finanziamento di Banca Alpi Marittime. Per onorare l’accordo, Mario Castellino e Riccardo Andreis sono stati simbolicamente nominati Presidenti Onorari dell’AC Cuneo 1905 Olmo.

LA RIQUALIFICAZIONE DEL “PICCAPIETRA” – Imponente ed ambizioso il progetto sugli impianti sportivi di Madonna dell’Olmo, nell’ottica della valorizzazione in primis del settore giovanile: il progetto, che prenderà vita grazie al contributo di Fondazione CRC e Banca Alpi Marittime, verte sulla realizzazione di un campo in sintetico (non regolamentare), che prevede l’investimento più rilevante, e di un ulteriore campo in erba, con la copertura inoltre dei due campi da padel presenti e l’aggiunta di un terzo, scoperto. Il centro sarà, nel complesso, composto da 6 campi da calcio, 3 campi da padel, 2 campi da beach volley e componenti ristrutturate (spogliatoi, bar etc etc). L’obiettivo è rendere il Piccapietra il vero centro sportivo dell’AC Cuneo 1905 Olmo, portando tutte le formazioni, giovanili e Prima Squadra, ad allenarsi a Madonna dell’Olmo. L’investimento previsto è di 200.000 euro circa, con inizio dei lavori a giugno 2022 e conclusione entro l’estate.

“Un importante lavoro di restyling che faremo sul “Piccapietra” che coinvolgerà le parti esterne ed interne che porteremo a compimento con un’opera di parsimonia sulle spese e di investimento futuro sui ragazzi. – sottolinea il Presidente Mauro Bernardi – I lavori partiranno a fine stagione e ci aspettiamo di avere il centro sportivo a disposizione da settembre per creare lì la nuova casa del Cuneo” E sul marchio: “Abbiamo deciso di investire per portare a casa un marchio di proprietà che, speriamo, negli anni di poter far crescere”.

Così il vicepresidente Riccardo Andreis: “Per rilevare il marchio Cuneo abbiamo fatto un grande sforzo economico, ma importantissimo, che cambia molto per la nostra società. Una svolta decisiva, per valorizzare il nostro club. I lavori al Piccapietra, inoltre, trasformeranno gli impianti nel nostro centro sportivo, così come tante altre società che militano in categorie superiori”

Orgoglioso Mario Castellino, da oggi Presidente Onorario: “Il passaggio del marchio, che avevamo acquisito più di un anno fa all’asta, è un atto dovuto: è giusto che faccia parte della società AC Cuneo 1905 Olmo, che porterà avanti la tradizione del calcio cuneese verso obiettivi sempre più prestigiosi”.

Determinanti i contributi di Banca Alpi Marittime e Fondazione CRC: “Le formule sono quelle di un finanziamento a condizioni estremamente favorevoli perchè ci interessa essere presenti in un mondo come quello giovanile e sportiva, benefica e che contribuisce alla crescita del territorio” così Giovanni Cappa, Presidente della BAM. “Fondazione CRC è un partner importante nelle iniziative del Cuneo: abbandonata l’ipotesi del Parco della Gioventù, ci si è concentrati sul Piccapietra, sede ideale della società, pensando ai giovani. Noi ci siamo e continueremo ad esserci” ha ribadito il Consigliere Enrico Codillà.

Presenti alla conferenza, tenutasi presso Il Galì in Piazza Galimberti, fra gli altri, gli Assessori a Sport ed Urbanistica del Comune di Cuneo Cristina Clerico e Luca Serale, i Consiglieri Regionali Paolo Bongioanni e Paolo Demarchi, il Presidente di WeCuneo Giorgio Chiesa, il Presidente di Visit Piemonte Beppe Carlevaris, la Direttrice dell’ATL del Cuneese Daniela Salvestrin, oltre a dirigenti e membri dello staff biancorosso.