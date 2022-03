Covid Piemonte: l’incidenza dei contagi negli adulti cresce del 34,2%. I DATI AGGIORNATI

Nella settimana dal 14 al 20 marzo l’incidenza regionale (ovvero l’incremento settimanale di nuovi casi di Covid per 100.000 abitanti) è di 392.5, in crescita (+34,2 %) rispetto ai 292.4 della scorsa settimana. Per la seconda settimana consecutiva si registra un aumento, in linea con quanto accade nel resto del Paese ed in Europa.

Nella fascia di età 19-24 anni l’incidenza sale a 399.7, con un aumento del 34,8%. Nella fascia 25-44 anni l’incidenza è 484.8 (+34,5%). Tra i 45 ed i 59 anni si attesta a 384.8 (+35,6%). Nella fascia 60-69 anni l’incidenza è 312 (+37,6%). Tra i 70-79 anni l’incidenza è invece di 286 (+36,4%). Nella fascia over80 l’incidenza è 338.3 (+35,2%).