In età scolastica, nel periodo dal 14 al 20 marzo, l’incidenza, ovvero i nuovi casi settimanali su 100.000 per le specifiche fasce di età, è in aumento per la seconda settimana consecutiva.

Nella fascia 0-2 anni l’incidenza è di 320.2 (+46,2%). La fascia di età 3-5 anni registra un’incidenza di 385.3 (+28,6%). Nella fascia tra i 6 ed 10 anni l’incidenza è 592.4 (+56,8%). Nella fascia 11-13 anni è 487.4 (+21,9 %). Nella fascia tra i 14 ed i 18 anni è 368.3 (+1,7%).