Volley A2/F – Ultima giornata della regular season, la LPM Bam Mondovì rinvia, si decidono le posizioni play-off

La Serie A2 femminile di pallavolo chiude la sua prima fase con l’ultima giornata della regular season. Non è però una giornata purtroppo “lineare”, in quanto torna a fare capolino il Covid, che porta al rinvio di tre gare totali. Nel girone A sono state posticipate Marignano-Marsala e Altino-Ravenna, mentre nel girone B è la LPM Bam Mondovì a dover spostare la trasferta a Talmassons, per alcune positività tra le friulane. La partita sarà comunque giocata sabato 12 marzo alle 20.00 al Palamanera.

Le gare restanti serviranno comunque a definire tutte le posizioni utili per playoff e Pool Retrocessione. Certa del passaggio alla Finale promozione, Pinerolo è di scena nella lunga trasferta siciliana di Modica. Le padrone di casa cercano punti difficilissimi per mantenere accesa la fiammella della salvezza.

La lotta più interessante ancora aperta riguarda il quarto posto. Montecchio è a pari punti con Albese, ma ha una partita in meno. Le venete cercheranno punti in casa contro il Club Italia già certo della Pool retrocessione, per poi recuperare la sfida con Talmassons giovedì e chiudere la loro regular season.

Albese è invece chiamata dalla complicata trasferta di Catania. La formazione lombarda deve dunque vincere e poi sperare che Montecchio non faccia troppi punti, ma non sarà facile. Recentemente le etnee sono molto in palla e con tre punti si porterebbero a un solo punto da Vicenza (che riposa), riaprendo un discorso salvezza che poche settimane fa sembrava morto e sepolto.

Martignacco e Soverato hanno infine uno scontro diretto per giocarsi la sesta e la settima posizione finale. Il vantaggio è a favore delle padrone di casa, che arrivano alla sfida davanti di due punti. Per le calabresi solo un successo da tre è utile per il sorpasso, ma per entrambe le formazioni già accedere ali playoff può essere considerato un successo.

SERIE A2, GIRONE B – PROGRAMMA

Domenica 6 marzo ore 15:30

Egea Pvt Modica – Eurospin Ford Sara Pinerolo

Domenica 6 marzo ore 16:00

Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania – Tecnoteam Albese Volley Como

Domenica 6 marzo ore 17:00

Itas Ceccarelli Group Martignacco – Ranieri International Soverato

Ipag Sorelle Ramonda Montecchio – Club Italia Crai

Sabato 12 marzo ore 20:00

Lpm Bam Mondovì – Cda Talmassons

Riposa: Anthea Vicenza

SERIE A2, GIRONE B – CLASSIFICA

Eurospin Ford Sara Pinerolo 49 (17-2);

Cda Talmassons 43 (14-4);

Lpm Bam Mondovì 42 (14-5);

Ipag Sorelle Ramonda Montecchio (11-7), Tecnoteam Albese Volley Como 32 (11-8);

Ranieri International Soverato 27 (10-9);

Itas Ceccarelli Group Martignacco 25 (7-12);

Anthea Vicenza 20 (6-14);

Club Italia Crai 19 (7-12);

Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania 16 (5-14);

Egea Pvt Modica 7 (2-17).

*Punti (Vinte-Perse)