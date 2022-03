Visitcuneese.it: online con nuova veste grafica il sito di promozione turistica dell’ATL (FOTO)

Il turismo non è un hobby, il turismo è economia. Questo è il messaggio emerso questa mattina dalla presentazione del nuovo sito turistico made in Cuneo con restyling e nuovissimi contenuti realizzati dalla società trentina Suggesto

Benvenuti a Cuneo dove ogni esperienza è un’avventura. Dallo sport alle città d’arte, dall’enogastronomia alle attività outdoor, dai centri benessere alle sagre e fiere, dalle Alpi alle colline. Cuneo è questo, è molto altro.

Da oggi si potrà scoprire un nuovo modo di viaggiare nel territorio della Granda grazie al nuovo sito dell’Atl del Cuneese www.visitcuneese.it, che va a sostituire la precedente esperienza web (cuneoholiday.com). Una vetrina che “raccoglie una ricca offerta turistica con foto e video con immagini spettacolari e scorci, spesso fino ad oggi sconosciuti, ricchi dì contenuti e informazioni” come ha spiegato il direttore dell’associazione turistica, Mauro Bernardi, presentando l’iniziativa questa mattina, sabato 5 marzo, dal palco del Cinema Monviso alla presenza di autorità, giornalisti ed operatori del settore.

“Oggi lavorare con le immagini e con i social è fondamentale – ha aggiunto Bernardi – i nuovi video sono delle cartoline d’arte che porteranno una nuova immagini dì Cuneo nel mondo. Un biglietto da visita del territorio realizzato dalla società dì comunicazione Suggesto insieme al prezioso contributo dì numerosi soggetti, da tutto lo staff dell’Atl alle istituzioni del capoluogo e delle altre città d’arte”.

Prima dell’accensione ufficiale del sito, l’amministratore delegato di Suggesto, la società di comunicazione dì Trento che ha vinto l’appalto per realizzarlo, Adriano Venturini, ha descritto gli aspetti tecnici del portale e tutte le novità multimediali.

Pubblico delle grandi occasioni e molte le istituzioni presenti: Vittoria Poggio, assessore regionale alla Cultura, Turismo e Commercio, il presidente della Camera dì Commercio, Mauro Gola, il presidente regionale di Confartigianato, Giorgio Felici, il parlamentare della Lega, Giorgio Bergesio. Ma non solo. Nelle prime file si possono notare: Mariano Celli dì Confagricoltura, Luca Serale, assessore al Turismo del Comune dì Cuneo, Paolo Bongioanni, capogruppo dì FdI a palazzo Lascaris, Paolo Demarchi consigliere regionale della Lega, Piermario Giordano, presidente del Parco Alpi Marittime, Enrico Collidà e Claudia Martin consiglieri della Fondazione CRC. e Giuseppe Carlevaris, presidente di Visitpiemonte.

Un sito accattivante e ricco dì informazioni diverse e complete per ogni tipologia dì interesse e, finalmente uno strumento al servizio del turismo e degli operatori che fanno grande questo territorio. Nuova veste grafica e viene presentato in 4 lingue: italiano, francese, inglese e tedesco. I video fanno venire voglia dì scoprire questi luoghi magici, panoramici, divertenti e spettacolari.

Tra le belle immagini di questa presentazione, sicuramente il trailer del docufilm “Verrà un’altra estate”, realizzato dal giornalista Mediaset, Marco Ottavio Graziano. Racconta la vita in malga vista con gli occhi del piccolo Cristian Lando, un ragazzino di 12 anni di Palazzasso, vicino a Caraglio in Valle Grana, che con tutta la sua famiglia porta le telecamere a scoprire in cosa consiste la “transumanza”, la processione che ogni anno fanno le mucche di ritorno dall’alpeggio, e a conoscere Albina, la sua mucca preferita. “Sono venuti con noi alla fine dell’estate per seguire tutte le operazioni per riportare le mucche nelle stalle che abbiamo a valle” come ci ha spiegato Cristian con orgoglio.

Con questo sito, Cuneo si candida ad entrare, da protagonista, tra gli itinerari turistici italiani, come hanno spiegato gli ospiti dal palco. Una piattaforma che permette una navigazione “circolare”: l’utente può “spuntare” durante la navigazione sul sito alcune sezioni e pagine di interesse per poi ritrovarle raccolte per poter programmare il suo “viaggio” nelle terre della Granda.

Tre le innovazioni principali l’Atl segnala: