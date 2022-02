Volley A2/F – Pinerolo e Talmassons vincono come da pronostico e superano la LPM Bam Mondovì

Giornata di pronostici quasi tutti rispettati nel Girone B della Serie A2 femminile di pallavolo. Nella giornata di riposo della LPM Bam Mondovì, Pinerolo e Talmassons vincono e passano avanti in classifica. I recuperi previsti per la settimana, poi, dovrebbero contribuire ad ampliare ancor di più il divario.

La capolista Talmassons fatica per due set prima di piegare la resistenza di una coriacea Catania. Le ospiti siciliane vendono cara la pelle nei primi due set, conquistandone addirittura uno. Da lì in poi, però, devono cedere alla fisicità e alle bordate delle friulane, guidate ancora una volta da una Obossa in formato extralusso (29 punti).

Perde un punto Pinerolo, che in casa contro Albese ha bisogno di cinque set per portare a casa la vittoria. Anzi le lombarde possono anche recriminare, con un vantaggio di due set a zero non sfruttato a causa della furiosa rimonta delle pinerolesi. Per queste ultime sono da segnalare i 23 punti di Zago e i 9 muri punto di Anna Gray.

Passa anche Montecchio, che grazie al tie-break vincente su Martignacco accorcia sulla LPM Bam Mondovì, portandosi solamente a quattro punti. Sono però necessarie due ore e 20 minuti di gara e due set chiusisi oltre i 30 punti per piegare le friulane, che dimostrano ancora una volta lo spirito battagliero che le ha contraddistinte finora.

Proprio Martignacco viene raggiunta in classifica da Soverato, che supera per 3-1 il Club Italia. Non si può parlare di un risultato a sorpresa, dato che le calabresi sono in un buon momento e le azzurrine sono al centro di una pesante involuzione. Quattro le atlete in doppia cifra per Soverato, la prossima avversaria della LPM Bam Mondovì, sabato 19 al Palamanera.

In coda si registra l’importantissimo successo di Vicenza su Modica, un 3-1 che rilancia le venete dopo tante sconfitte consecutive. I tre punti sono anche molto utili per la seconda parte del campionato: dato quasi per scontato l’accesso ai play-out sia per Vicenza che per le siciliane, è utile portarsi dietro il maggior numero di punti possibile.

SERIE A2, GIRONE B – RISULTATI

Eurospin Ford Sara Pinerolo – Tecnoteam Albese Volley Como 3-2 (21-25 22-25 25-9 25-20 15-7)

Anthea Vicenza – Egea Pvt Modica 3-1 (25-21, 25-19, 22-25, 25-18)

Cda Talmassons – Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania 3-1 (27-25, 23-25, 25-13, 25-14)

Ipag Sorelle Ramonda Montecchio – Itas Ceccarelli Group Martignacco 3-2 (35-33, 25-19, 29-31, 19-25, 15-12)

Ranieri International Soverato – Club Italia Crai 3-1 (25-21, 25-22, 19-25, 25-16)

SERIE A2, GIRONE B – CLASSIFICA

Cda Talmassons 39 (13-3);

Eurospin Ford Sara Pinerolo 37 (13-2);

Lpm Bam Mondovì 36 (12-4);

Ipag Sorelle Ramonda Montecchio 32 (11-6);

Ranieri International Soverato (9-6), Itas Ceccarelli Group Martignacco 25 (7-10);

Tecnoteam Albese Volley Como 24 (8-7);

Club Italia Crai 16 (6-10);

Anthea Vicenza 16 (5-11);

Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania 10 (3-14);

Egea Pvt Modica 4 (1-15).

*Punti (Vinte-Perse)

SERIE A2, GIRONE B – PROGRAMMA

Mercoledì 16 febbraio ore 17:00 (recupero)

Cda Talmassons – Egea Pvt Modica

Mercoledì 16 febbraio ore 19:30 (recupero)

Tecnoteam Albese Volley Como 24 – Anthea Vicenza

Mercoledì 16 febbraio ore 20:00 (recupero)

Eurospin Ford Sara Pinerolo – Ranieri International Soverato



Sabato 19 febbraio ore 16:00

Club Italia Crai – Cda Talmassons

Sabato 19 febbraio ore 17:00

Lpm Bam Mondovì – Ranieri International Soverato

Domenica 20 febbraio ore 17:00

Ipag Sorelle Ramonda Montecchio – Eurospin Ford Sara Pinerolo

Itas Ceccarelli Group Martignacco – Tecnoteam Albese Volley Como

Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania – Anthea Vicenza

Riposa: Egea Pvt Modica