La viticultura entra in classe grazie a Coldiretti Cuneo (VIDEO)

È stato presentato oggi, 14 febbraio, presso la sede provinciale di Coldiretti Cuneo, “Lavoro agricolo sulle colline UNESCO”, un progetto formativo indirizzato a tutti i lavoratori impiegati nel settore vinicolo e promosso dall’associazione Paesaggi Vitivinicoli di Langhe Roero e Monferrato insieme alla Coldiretti, alla presenza di tutti gli attori protagonisti di questo evento: Fabiano Porcu, direttore Coldiretti Cuneo; Fabrizio Rapallino, responsabile settore vitivinicolo sempre di Coldiretti, mentre per l’associazione Paesaggi Vitivinicoli erano presenti il consigliere d’amministrazione Giuseppe Rossetto e il direttore Roberto Cerrato.

Il corso inizierà a metà marzo presso la sede di Alba della Coldiretti. Il calendario delle lezioni è ancora da definire ma verrà costruito in base alle esigenze che soci e aziende agricole segnaleranno nelle manifestazioni d’interesse. Il corso base sarà aperto inizialmente a una cinquantina d’iscritti, ma si prevedono da subito nuove edizioni dedicate anche ad altre tematiche. Il bacino di utenza è molto ampio come hanno spiegato i 4 relatori.

La conferenza stampa è stata l’occasione per valorizzare un progetto, lanciato già nel 2018, al quale l’Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato, che ha tra i soci fondatori la Regione Piemonte, oltre 100 comuni e gestisce oltre 72mila ettari tra le provincie di Cuneo, Alessandria e Asti, teneva particolarmente. “Un piano di formazione finanziato, tra gli altri, dal ministero della Cultura – come ha spiegato Roberto Cerrato nel suo intervento – ma che ha subito, a più riprese, gli stop causati dalla pandemia, ma che finalmente vede la luce. E anche per questo ringrazio la Coldiretti Cuneo con la quale ci unisce una visione comune, la professionalità, la qualità delle azioni e la vicinanza con il territorio”.

“Un territorio provinciale caratterizzato da una platea potenziale molto vasta – come ha spiegato il direttore, Fabiano Porcu – circa 1800 lavoratori stranieri, ormai integrati e fondamentali per la produzione, su 2500 impiegati totali nelle aziende agricole che producono prodotti d’eccellenza. E la qualità nell’agricoltura si può ottenere solo con mano d’opera altamente specializzata”.

La Coldiretti offrirà un contributo formativo importante. “Il corso metterà insieme le competenze che devono essere proprie per ogni lavoratore delle vigne, da quelle pratiche a quelle teoriche – come ha sottolineato il responsabile di settore, Rapallino – e insieme a queste ci sarà anche il supporto importante delle nuove tecnologie che rientrano tra i nostri obiettivi di valorizzazione delle professionalità del settore vinicolo”.

Un territorio, quello delle Langhe e del Roero, “iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO per l‘Eccezionale Valore Universale’ – come ha ricordato Rossetto, già sindaco di Alba e oggi anche presidente del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza di Egea – un sito rappresentato dallo straordinario paesaggio frutto anche del lavoro dell’uomo in funzione della coltivazione della vite e della produzione del vino. E proprio in virtù di queste caratteristiche, c’è bisogno di gente che lavori il territorio apprezzandone i valori, prendendosene cura con competenza e qualità. Il turista viene da noi non solo per vedere e comprare il vino – ha aggiunto in conclusione – ma vuole vivere un’esperienza che solo persone preparate e innamorate del territorio possono comunicare e trasmettere”.