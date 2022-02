Alba, l’Accademia Alberghiera presenta il Master gratuito in Alta Formazione di Cucina

Alba Accademia Alberghiera è sinonimo di Alta Formazione d’eccellenza ad Alba, la città che insieme alle Langhe, al Roero e al Monferrato è tre volte patrimonio Unesco per i paesaggi vitivinicoli, la gastronomia e la cerca del tartufo. Si tratta di un territorio che custodisce una preziosa cultura culinaria legata all’accoglienza turistica e alla ricettività che annovera 22 locali con un totale di 26 Stelle Michelin: un’altissima concentrazione per un territorio piccolo ma estremamente luminoso che testimonia, in numero e qualità, la vivacità e l’attrattività del settore.

Questa filiera virtuosa ha esigenza di personale altamente qualificato. L’obiettivo del progetto è pertanto quello di attrarre capitale umano anche da altre zone geografiche per continuare ad innalzare il livello di offerta del territorio.

Alba Accademia Alberghiera è fulcro di una rete locale che intreccia attori pubblici, partner di rilievo e stakeholder della ristorazione e dell’accoglienza turistica. In sinergia con attori pubblici come la Regione Piemonte e con partner di eccellenza quali il Consorzio Turistico Langhe Monferrato Roero, i ristoratori e gli Chef stellati del territorio, si è fatta promotrice di due opportunità formative finalizzate a ridurre il mismatch tra domanda e offerta del settore.

Il Master di Cucina e il Corso di Alta Formazione in Accoglienza e Servizio sono percorsi esclusivi ideati per catalizzare nuove energie e formare i professionisti della cucina e dell’accoglienza, attraendo capitale umano dal bacino regionale (e oltre), favorendone l’occupabilità attraverso una formazione di altissimo livello.

Con il Master di Cucina gli allievi potranno apprendere i saperi dell’alta gastronomia dagli Chef premiati con le Stelle Michelin durante un percorso di 600 ore, delle quali 240 sono previste come training nei ristoranti partner del progetto sotto la guida degli Chef iconici del territorio. Il Master è riservato a giovani e adulti in cerca di occupazione e grazie ad un contributo di Comunità Europea e Regione Piemonte è a partecipazione totalmente gratuita. Location del corso è Alba, il place to be della cultura enogastronomica, con le lezioni che si terranno nella cucina a postazioni individuali di Accademia Alberghiera e l’inizio previsto a febbraio.

Il Corso in Accoglienza e Servizio è invece una proposta formativa intensiva di 80 ore, per specializzarsi come Addetto al Servizio in Sala e apprendere modalità e compiti dell’arte dell’accoglienza nella ristorazione. Il taglio interdisciplinare del corso permette una panoramica teorico-pratica sulle skill richieste per questa figura in un territorio che intreccia il magnetismo dell’Albese verso il turismo internazionale con la capacità tutta locale di far vivere emozioni uniche che passano anche, se non soprattutto, dall’essere accolti e accompagnati verso un’esperienza gastronomica di eccellenza. Il corso, dedicato ai maggiorenni con una minima esperienza di lavoro, è gratuito e comprensivo di tutoraggio finalizzato all’inserimento lavorativo entro quattro mesi dal termine delle lezioni.

Le iscrizioni sono aperte per entrambi i percorsi: l’invito è a non lasciarsi sfuggire una chance unica per entrare da protagonisti nel mondo della ristorazione che conta, resa possibile da una straordinaria sinergia territoriale.

PER INFORMAZIONI E CANDIDATURE

Link rapido: linktr.ee/albaaccademia

tel: 0173 284922

Whatsapp 3294320215

email: informa@aproformazione.it

Sito Web: www.albaaccademia.it