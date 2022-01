Calcio a 5: l’Elledì Fossano si aggiudica il classicissimo del Nord-Ovest (VIDEO)

Partita rocambolesca tra l’Elledì Fossano e l’Aosta Calcio 511 al Palasport di Caramagna Piemonte. I gialloblu vincono di misura per 3-2 un match ricco d’emozioni e colpi di scena, che ha visto proprio di padroni di casa andare in svantaggio ad un solo secondo dal termine del primo tempo, col gol di rapina firmato da Zatsuga e nella ripresa la contro rimonta firmata da Tato e Cerbone. Da sottolineare l’espulsione di Rengifo per doppia ammonizione.

Nelle prime battute del match, i ritmi sono subito alti e non ci vuole tanto tempo per vedere le occasioni per entrambe le squadre. Gli ospiti vanno vicini al gol con Zatsuga che colpisce in pieno il palo; dopo sette minuti l’Elledì Fossano passa in vantaggio con Sandri che sorprende sul primo palo l’estremo difensore, 1-0. Ancora i padroni di casa che si rendono pericolosi con Cerbone che colpisce il legno della porta. Finale di primo tempo inaspettato: ad un minuto dal termine l’Aosta trova il gol del pari con di Montero e ad un solo secondo arriva il sorpasso valdostano con Calli: rinvio lungo con le mani del portiere Frezzato, sfera che va sulla traversa e tap-in vincente di Calli (1-2).

Nella ripresa cambia la musica: i fossanesi pareggiano il match subito con Tato e successivamente sassata sul primo palo di Cerbone (al primo gol casalingo con la maglia dell’Elledì). A metà del tempo colpo di scena: Rengifo trattiene il portiere in uscita e per l’arbitro è ammonizione (doppio giallo) ed espulsione. Ottima fase difensiva in inferiorità numerica degli uomini di mister Giuliano che stoppa tutti gli attacchi offensivi dell’Aosta. Nel finale tanta sofferenza, ma alla fine l’Elledì Fossano vince 3-2 e compie un bel balzo in avanti in classifica: quarto posto a quota 26 punti con una partita in meno.

ELLEDI FOSSANO 3

AOSTA CALCIO 511 2

Elledì Fossano: Zardoy, Cerbone, Rengifo, Costamanha, Tato. A disp. Sandri, Solavagione, Oanea, Marcio, Vincenti, Mantino, Lamberti. All. Francesco Giuliano.

Aosta Calcio 511: Frezzato, Calli, Paschoal, Zatsuga, Fea. A disp. Veronesi, Pellegrino, Angiulli, Belmonte, Harir, Merlo, Leonardo.

Marcatori: Sandri, Zatsuga, Calli, Tato, Cerbone.

Ammonizioni: Rengifo 2, Mantino.

Espulsioni: Rengifo.