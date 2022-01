Volley A2/M: Mondovì affronta una delicata trasferta a Siena

Dopo il rinvio della partita in programma al Pala “Nino Manera” sabato 15 gennaio contro il Delta Group Porto Viro, valevole per la terza giornata del girone di ritorno del Campionato di serie A2 Maschile Credem Banca, dovuta alla positività al covid di più di tre giocatori della formazione veneta, Sabato 22 gennaio alle ore 20.30 il VBC SYNERGY MONDOVI’ tornerà in campo per la quarta giornata del girone di ritorno con la delicata trasferta sul campo dell’ Emma Villas Aubay Siena.

I toscani arrivano da due sconfitte consecutive: domenica scorsa si sono arresi 3-0 sul campo della capolista Bergamo (25-20,25-21,25-18), mentre nel recupero di mercoledì sera si sono arresi al S. Croce sempre per 3-0 (25-17,25-17,25-14) e così in classifica generale dopo14 partite giocate, una in più dei monregalesi, si trovano all’ undicesimo posto con 13 punti (4 vittorie e 10 sconfitte), a + 2 su Ortona (3 vittorie e 11 sconfitte) e +5 sul VBC SYNERGY (3 vittorie e 10 sconfitte).

Contro la formazione senese il VBC SYNERGY MONDOVI’ è chiamato ad una prova d’ orgoglio sia per dimostrare di essere ancora vivo sia per poter finalmente muovere la classifica ed avvicinare le formazioni che stanno davanti, ricordando sempre che qualora fra l’ undicesima e la dodicesima ci siano meno di 3 punti di distacco queste due compagini disputeranno il play-out per la salvezza, ossia lo scontro diretto con gara 1 in casa dell’ undicesima, gara 2 in casa della dodicesima ed eventuale gara 3 nuovamente in casa dell’ undicesima.

Il campionato è ancora lungo (siamo appena all’ inizio del girone di ritorno) e con le problematiche legate all’ emergenza covid, alle assenze di singoli giocatori per motivi vari, ai rinvii ed ai recuperi infrasettimanali dei match le sorprese possono davvero essere parecchie e dietro ad ogni angolo, ma è arrivato il momento di riprendere a fare punti per restare in linea di galleggiamento nella lotta per la salvezza.

Quella toscana, allenata da coach Paolo Montagnani, è una formazione in grado di battere qualunque avversario e può contare sulla diagonale formata dal palleggiatore Pinelli (in caso di sua assenza giocherebbe Ciulli) e sull’ opposto italo nigeriano Onwelo, sui centrali Rossi e Mattei, sugli schiacciatori Parodi, Ottaviani, Panciocco e sul russo Kuznestov, mentre come libero gioca Sorgente.

All’ andata l’ Emma Villas Aubay Siena, che aveva appena cambiato l’ allenatore, si impose per 3-0, ma in quella gara il VBC SYNERGY MONDOVI’ giocò piuttosto sottotono i primi due set, persi 25-21 e 25-22, mentre nel terzo lottò alla pari con gli avversari, arrendendosi soltanto ai vantaggi 32-30 dopo essere stato avanti anche 21-17.

Per la giovanissima formazione monregalese allenata da coach Francesco Denora (ben 9 dei 14 giocatori della rosa sono nati nel nuovo millennio, ossia dal 2000 in poi, mentre solo capitan Boscaini, Piazza, Catena, Mazzon ed il libero Raffa sono nati nel secolo scorso) sarà fondamentale riuscire a dare la necessaria qualità e continuità al proprio gioco, caratterizzato ancora da troppi alti e bassi e con un numero di errori gratuiti davvero eccessivo.

c.s.