Calcio a 5: Nulla da fare per l’Elledi Fossano, la capolista Mantova sbanca Caramagna Piemonte

L’unica squadra ad essere scesa in campo nel primo weekend del 2022 tra le cuneesi è stata l’Elledi Fossano che viene sconfitta dalla capolista Saviatesta Mantova per 2-6.

Troppo forte la compagine lombarda per gli uomini di mister Giuliano che tengono testa solo per un tempo per poi soccombere nella ripresa. Dopo il gol del momentaneo vantaggio firmato da Gabriel, i gialloblu pareggiano i conti con Costamanha. Nella ripresa gli ospiti dilagano prima con Dall’Onder e poi ancora con Gabriel e Filipponi; nel finale accorcia le distanza l’Elledi con Oanea che dal dischetto non sbaglia. In seguito c’è ancora il tempo per vedere due reti del Mantova firmati da Gabriel (tripletta) e da Fabinho.

L’Elledi Fossano attualmente occupa la quarta posizione a quota 20 punti assieme a 360 GG Futsal ed Hellas Verona. La prossima partita (sabato 15 gennaio) sarà sul campo dell’altra neopromossa Lecco C5 che occupa la seconda posizione a quota 21 punti, ma con una partita in meno.

RISULTATI (Serie A2, girone A)

Altovicentino Futsal-Monastir Kosmoto 10-2

Elledi Fossano-Saviatesta Mantova 2-6

Milano C5-Hellas Verona 1903 2-2

Saints Pagnano-Leonardo 1-5

Arzignano C5-Aosta Calcio 511

360 GG Futsal-Lecco C5 19 gennaio ore 19

CLASSIFICA

Saviatesta Mantova 29

Lecco C5 21

360 GG Futsal 20

Elledi Fossano 20

Hellas Verona 20

Saints Pagnano 17

Arzignano C5 16

Altovicdntino C5 16

Leonardo 15

Aosta Calcio 511 13

Milano C5 9

Città di Sestu C5 4

Monastir Kosmoto 0