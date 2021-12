Volley A2/F – Torna lo spauracchio COVID: rinviate Pinerolo-LPM Bam Mondovì e altre due partite

A S.Stefano va in scena la tradizionale giornata di Serie A2 femminile di pallavolo. Purtroppo già si sa che si tratta di una giornata “monca”, in quanto ben tre sfide sono già state rinviate per COVID.

Indubbiamente la sfida più importante a non essere giocata è quella che vedeva opposte la prima e la terza squadra in classifica, Pinerolo e LPM Bam Mondovì. Le due formazioni provengono da due situazioni diametralmente opposte. Le pinerolesi possono vantare una striscia aperta di 8 successi in campionato e non perdono dal lontano 24 ottobre, due mesi fa. Dall’altra parte Mondovì è reduce da due inciampi consecutivi (Montecchio e Macerata) ed ha bisogno di punti per non staccarsi dalla testa. A causa di alcune positività nel gruppo squadra di Pinerolo la partita è rinviata a data da destinarsi.

Le altre gare che non vengono disputate sono la sfida tra Modica e Catania, a causa di 4 positività nel gruppo delle catanesi, e quella tra Club Italia e Albese. In questo caso ci sono positività in entrambi i gruppi squadra, e nel caso di Albese hanno già portato al rinvio della sfida della scorsa settimana contro Soverato. Tra l’altro, proprio la formazione calabrese osserva il turno di riposo.

Al momento, dunque, restano in piedi solamente due partite, sempre che la situazione non precipiti anche in altri gruppi squadra.

Del rinvio dello scontro piemontese potrebbe approfittare Talmassons, a sua volta impegnata nel derby friulano contro Martignacco. Va ricordato che il turno di S. Stefano, come visto finora, tende a privilegiare gli scontri tra formazioni vicine. Martignacco è in una serie negativa marcata (5 sconfitte di fila, l’ultima contro Modica) e potrebbe far fatica a dare filo da torcere alle padrone di casa.

L’ultimo derby di giornata è veneto, e vede fronteggiarsi Vicenza e Montecchio. Si tratta di una sfida tra due formazioni pericolose e quindi può uscire qualsiasi risultato dalla sfida. Le vicentine contro Talmassons hanno interrotto una striscia di tre vittorie consecutive, le ospiti contro la LPM Bam Mondovì hanno recuperato da tre sconfitte di fila.

SERIE A2 FEMMINILE – PROGRAMMA

Domenica 26 dicembre ore 17:00

Eurospin Ford Sara Pinerolo – Lpm Bam Mondovì RINVIATA

Cda Talmassons – Itas Ceccarelli Group Martignacco

Club Italia Crai – Tecnoteam Albese Volley Como RINVIATA

Ipag Sorelle Ramonda Montecchio – Anthea Vicenza

Egea Pvt Modica – Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania RINVIATA

Riposa: Ranieri International Soverato

SERIE A2 FEMMINILE – CLASSIFICA

Eurospin Ford Sara Pinerolo 29;

Cda Talmassons 27;

Lpm Bam Mondovì 26;

Ipag Sorelle Ramonda Montecchio 21;

Tecnoteam Albese Volley Como 16*;

Ranieri International Soverato 14*;

Itas Ceccarelli Group Martignacco, Anthea Vicenza 13;

Club Italia Crai 11*;

Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania 4;

Egea Pvt Modica 3.

*una partita in meno