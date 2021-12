Volley A2/M – C’è il turno di S. Stefano: Mondovì-Cuneo promette spettacolo, tre rinvii per COVID

Come da tradizione del giorno (o della domenica più vicina) di Santo Stefano, la Serie A di pallavolo scende in campo. Non fa eccezione la Serie A2 maschile, nonostante il COVID che all’alba del 26 dicembre vede tre gare non andare in scena. Nello specifico si tratta dell’importante sfida tra Bergamo e Reggio Emilia, a causa di alcune positività nel gruppo squadra bergamasco, di Castellana Grotte–Ortona, causa positività al Covid di più di tre atleti della squadra di casa e di Siena–Santa Croce, causa positività al Covid di più di tre atleti della squadra ospite.

Nell’ultima giornata del girone di andata, inoltre, è Lagonegro a osservare il turno di riposo.

Seguendo un canovaccio ben definito, le varie sfide sono state disegnate in base alla provenienza geografica delle squadre, per quanto possibile. Proprio per questo motivo si assiste oggi al derby della “Granda” tra Mondovì e Cuneo. Le due formazioni vivono situazioni profondamente diverse ma non per questo mancherà lo spettacolo al Palamanera. Mondovì è scivolata pesantemente a Ortona sette giorni fa ma prima di questa sconfitta era in un periodo di grande miglioramento. Dall’altra parte della rete Cuneo è in striscia aperta di due partite e cerca punti anche per migliorare la sua posizione nella griglia di Coppa Italia.

Molto interessante è anche il derby veneto tra Porto Viro e Motta di Livenza. Le due matricole della stagione si stanno comportando molto bene, con diversi risultati di spessore e una classifica che le vede entrambe tra le prime otto. La sfida tra queste due formazioni si preannuncia brillante, con Porto Viro che finora si è sempre distinta in casa.

C’è anche una sfida tutta lombarda a caratterizzare la giornata, quella tra Brescia e Cantù. I padroni di casa cercano una continuità che finora non è appartenuta loro, anche con il grande ritorno dell’opposto Fabio Bisi. Dall’altra parte Cantù ha segnato un bruttissimo passo falso nell’ultima giornata. Questo però non cancella quanto di buono fatto finora dai canturini.

SERIE A2 – PROGRAMMA

Domenica 26 dicembre 2021, ore 16.00

Emma Villas Aubay Siena – Kemas Lamipel Santa Croce RINVIATA

Domenica 26 dicembre 2021, ore 18.00

Synergy Mondovì – Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo

Delta Group Porto Viro – HRK Diana Group Motta

BCC Castellana Grotte – Sieco Service Ortona RINVIATA

Gruppo Consoli McDonald’s Brescia -Pool Libertas Cantù RINVIATA

Conad Reggio Emilia – Agnelli Tipiesse Bergamo

Riposa: Cave del Sole Lagonegro

SERIE A2 – CLASSIFICA

Agnelli Tipiesse Bergamo 25;

BCC Castellana Grotte 23;

Conad Reggio Emilia, BAM Acqua S.Bernardo Cuneo 21;

Kemas Lamipel Santa Croce 19;

Pool Libertas Cantù 18;

HRK Diana Group Motta 17;

Delta Group Porto Viro 16;

Cave Del Sole Lagonegro 15;

Emma Villas Aubay Siena 13;

Gruppo Consoli McDonald’s Brescia 12;

Synergy Mondovì 8;

Sieco Service Ortona 5.

1 Incontro in meno: HRK Diana Group Motta