12 dicembre: anche Treiso avrà il suo mercatino di Natale

Anche Treiso avrà il suo mercatino di Natale. Domenica 12 Dicembre 2021, il Centro Culturale Don G. Flori ospiterà, infatti, artigiani, creativi e giovani aziende da tutto il Piemonte, sapientemente selezionati per la bellezza e la bontà dei loro prodotti, che proporranno meravigliosi regali e idee perfette per Natale (e non solo).

Sarà un momento di convivialità, dall’atmosfera tipicamente natalizia, una giornata in cui potrete scegliere ed acquistare un pensiero per i vostri cari, o per voi stessi. Dall’abbigliamento alla cosmesi, dai prodotti enogastronomici all’home decor, un’ampia selezione di prodotti artigianali unici di cui vi innamorerete. Il piccolo Emporio di Natale nasce per sostenere l’handmade e i prodotti realizzati a mano, e per dare spazio all’unicità dell’artigianalità e alla forza di volontà delle giovani imprese piemontesi.

Informazioni utili

L’ingresso è gratuito e libero a tutti previa esibizione del green pass e uso della mascherina.

L’evento inizierà alle 10 fino alle ore 19 circa, con orario continuato.