Bra: inaugurata la mostra di modellini aerei di Marzio Avalle

Sabato 4 dicembre a Bra, presso il Museo della Scrittura Meccanica allestito alla Bra Servizi (corso Monviso 25), è stata inaugurata la mostra “I cento aerei di Map” che espone una selezione di modellini realizzati da Marzio Avalle. Persona notissima a Bra, ove con la moglie Fiorella Nemolis per decenni ha gestito e animato il vivacissimo negozio “Map” sotto i portici della centrale via Principi di Piemonte, Avalle fin dalla più tenera età si è appassionato al fascinoso mondo dell’aviazione del quale sarebbe persino entrato a far parte, avendo a suo tempo superato le prove di ammissione per l’accademia di Nisida, se esigenze famigliari non avessero imposto altre scelte. Da allora la passione per i veivoli è stata da Avalle coltivata privatamente con lo zelo, la capacità, la passione e la manualità che sono ben noti e che recentemente lo hanno portato a realizzare un centinaio e più di modellini avvalendosi della stampante 3D.

Ora il frutto di questa passione è a disposizione degli appassionati e dei curiosi che potranno fare un viaggio nella Storia e nelle storie dell’aviazione ammirando i modellini che Avalle ha amorevolmente realizzato e disposto nelle bacheche del Museo della Scrittura Meccanica.

Nel corso dell’inaugurazione, dopo il saluto del “padrone di casa”, Domenico Scarzello, responsabile del Museo della Scrittura Meccanica, introdotto dal presidente del Consiglio Comunale di Bra Fabio Bailo, Marzio Avalle ha illustrato agli intervenuti le ragioni che fin da ragazzo lo hanno portato a guardare con attenzione e ammirazione agli aviatori e all’aviazione, mondo che, da ultimo, ha voluto omaggiare proprio con mostra. Questa è aperta a ingresso gratuito fino al 9 gennaio dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 18.30, il sabato dalle 8.30 alle 12.30 mentre eventuali aperture il sabato pomeriggio e la domenica saranno su prenotazione (per info 0172 412507; 393 9108653).

