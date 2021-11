Savigliano, si riaprono le porte del Milanollo: presentata la Stagione Teatrale 21/22 (VIDEO)

E’ stata presentata questa mattina, lunedì 22 novembre a Savigliano, all’interno della sala del consiglio, la nuova rassegna della Stagione Teatrale 21/22 del Milanollo.

“Con grande gioia presentiamo oggi la nuova stagione teatrale. Siamo uno dei pochi comuni – riferisce il sindaco Giulio Ambroggio – che ha creato una stagione estiva anche durante l’estate, e questo mi fa un grande piacere. Gli spettacoli che andremo a presentare sono di grande livello e si spera che anche quest’anno possano ottenere successo”

Claudia Grasso, referente della fondazione “Piemonte dal vivo” ha presentato una rassegna composta da 13 spettacoli a pagamento più uno gratis, coloreranno le serate di Savigliano, a partire dal 21 dicembre fino ad arrivare al 14/5. Un teatro a capienza pari al 100 % vedrà l’alternarsi di teatro, danza e musica, con una sezione dedicata alle famiglie e ai più piccoli.

“E’ molto importante – dichiara l’assessore alla cultura Petra Senesi – questo aspetto legato al teatro dedicato ai più piccoli. Educandoli all’arte e al teatro, al bello e alla cultura, di certo sapranno cogliere i frutti in futuro. Abbiamo investito molto su di loro e speriamo che tutti ne siano soddisfatti”.

Quest’anno è stato studiato un nuovo metodo di pagamento al fine di non creare assembramenti all’interno del teatro prima degli spettacoli. In tal senso la modalità di pagamento sarà duplice, da una parte si potranno prenotare su “vivaticket”, fino ad un massimo di 4 biglietti. Dall’altra parte prenotandosi allo sportello cultura presso il comune, si avrà la possibilità di prenotare un appuntamento e solo in quel momento si accederà allo schermo con possibilità di scelta del posto. I prezzi sono studiati in modo tale da poter essere accessibili a tutti.