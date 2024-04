Le partite dello scorso week-end di Pallacanestro Farigliano

Pallacanestro Farigliano, gran vittoria in rimonta al Pala Einaudi di Moncalieri per gli Under 15

I Ragazzi Csi vincono il campionato, bella prova in Fase Top dei Gold Under 14

Under17 Gold

Coppa Piemonte

PF 72

POL. REBA 51

Bella prestazione della PF contro un buon avversario, che resta in gara però solo per un tempo, prima che Farigliano inizi a giocare insieme sui due lati del campo allungando sempre più. Con tutti i ragazzi protagonisti, il vantaggio si assesta sulla ventina di punti fino al 72-51 finale. Arriva la quinta vittoria consecutiva in Coppa Piemonte: per poter giocare in casa la semifinale secca sarà necessario vincere ancora la prossima domenica a Torino.

Alberione, Fresia Dotta, Manfredi, Mariani, Manzi, Roagna, Schellino, Viara, Zavattero Bottero. All. Bittner, Alberione.

Under15 Gold

CUS TORINO 77

PF 93

Al termine di una partita durissima, con la PF sotto per 24’ anche di 12 punti, i ragazzi trovano nuovamente quell’energia “speciale”, che li sta contraddistinguendo quest’anno. Prima ribaltano il risultato e poi allungano portando a casa una vittoria incredibile contro un avversario molto forte.

Alberione, Avico, Cillario, Grosso, Lasagna, Marenco, Massano, Porro, Zavattero Bottero All. Alberione, Schellino.

Under 14 Gold

MONCALIERI 73

PF 58

Trasferta nella bella cornice del Pala Einaudi di Moncalieri. L’inizio di partita è nelle mani dei locali, ma i fariglianesi si fanno sotto e recuperano lo svantaggio portandosi sul 18-15 dopo 10′. Nel secondo periodo gli ospiti si portano più volte a -1 ma un parziale micidiale dei locali incrementa il vantaggio fino al +9 a metà gara. La PF, dopo l’intervallo, continua a lottare ma Moncalieri è micidiale dalla lunga distanza e porta il vantaggio oltre la doppia cifra, che manterrà fino alla fine. Tutto sommato una buona partita per i fariglianesi a conferma il buon cammino in fase Top tra le grandi della pallacanestro piemontese.

Massano, Porro, Carotti, Romana, Scarano, Bianciotto, Marenco, Cillario, Revelli, Avico. All.Bittner, Giachello, Schellino.

Under 14 F

NOVARA 48

PF 29

Trasferta complicata per le giovani fariglianesi che approcciano la partita con troppa sufficienza. Già dalle prime battute le Pink restano sorprese dalla voglia e determinazione delle avversarie. Meritatamente Novara va nell’ intervallo lungo in vantaggio di 12 lunghezze. Al rientro in campo Farigliano ricuce con un guizzo parzialmente lo svantaggio. Nell’ ultimo le padrone di casa impostano però nuovamente il ritmo, trovando con continuità canestri da sotto.

Ascheri, Terreno, Alberione, Bertaina, Cannas, Drocco, Depiano, Borgese, Cagnassi, Rosso G. All. Sappa, Pecchenino, Schellino.

Ragazzi CSI

PF 83

MONDOVÌ 33

Nella partita tra le prime due squadre della classifica, i fariglianesi partono subito forte rubando molti palloni e correndo in contropiede. I locali si dimostrano cinici e molto concreti dalla lunga distanza, con 9 triple a segno. La forbice si amplia nei 40′ fino al finale di gara sul 83 a 33: primato mantenuto.

Cillario, Romana, Carotti, Bianciotto, Fresia, Manfredi, Revelli, Scarano, Porro, Massano. All.Sappa

PF 59

OLIMPO ALBA 57

Vittoria di carattere per i fariglianesi, ridotti a soli otto atleti a referto. L’inizio è completamente a marchio albese, grazia alla grande fisicità degli ospiti. Piano piano la PF prende però consapevolezza dei propri mezzi, il contropiede è efficiente e la difesa ruba moltissimi palloni permettendo di ottenere un discreto margine dopo metà partita. Il terzo quarto è molto difficile per i locali, Alba si rifà sotto rientrando fino al -4. Nell’ultimo però Farigliano spinge nuovamente sull’acceleratore e si porta sul +8 . La squadra termina così al primo posto nel campionato in attesa della seconda fase.

PF: Manfredi, Carotti, Bianciotto, Scarano, Fresia, Castellino, Tedesco, Revelli. All. Sappa.

Under 13 Gold

PF 31

AREA PRO 49

Partita casalinga per i fariglianesi contro la forte compagine torinese. L’inizio è totalmente a marchio ospite: la PF “esce” dagli spogliatoi solo a metà quarto e ricuce parzialmente lo svantaggio ma dopo 10′ il punteggio segna 9-20. Nel secondo periodo la PF alza i giri e riesce a trovare più facilmente la via del canestro recuperando fino al 24 a 28 a metà gara. Nell’ultima frazione, la PF però molla drasticamente l’intensità con gli ospiti che ne approfittano e allungano fino al 31-49 finale.

Grosso, Pecchenino, Occelli, Novarese, Galleano, Cerato, Musso, Viara, Reineri, Tedesco, Taricco. All. Giachello.

Esordienti

PF 10

OLIMPO ALBA 6

Un’altra vittoria nel campionato Esordienti per i 2012 fariglianesi, che, in casa, superano agevolmente l’Olimpo Alba, giocando una buona gara su entrambi i lati del campo.

Aimasso, Borra, Bruno, Cappellino, Dell’Orto, Fenocchio, Grosso, Mara, Qafaloku, Pecchenino, Rinaudo. All. Tommaso Bolgioni

Aquilotti Big

Raduno a Saluzzo per i 2013 della PF, che, a ranghi ridottissimi a causa delle numerose defezioni, giocano due intense partite contro i padroni di casa della Pallacanestro Saluzzo e contro i Gators di Savigliano. I piccoli fariglianesi si presentano solo in 6 atleti disponibili e, nonostante stanchezza e fatica, dimostrano di essere tosti e mai domi.

Bongioanni, Cappellino, Griseri , Albarello, Carella, Devalle. All. Bolgioni.

Aquilotti small

Altra buona prova per il gruppo 2014/15 della PF che, presso il Palazzetto di Saluzzo, affronta i padroni di casa e i Gators. I bianco rossi approcciano nel modo giusto le partite mettendo intensità su entrambi i lati del campo.

Novarese, Musso, Gjecaj, Dutto, Gallo, Revelli, Pittavino, Chionetti. All. Schellino G.

Scoiattoli Small

Gli “scoiattolini” fanno tappa ad Alba. Al Pala Langhe il gruppo 2016-2017 gioca tre belle partite con i coetanei di Olimpo Alba, Monviso Bra e Acaja Fossano.

PF. Albarello, Armando, Benente, Bottone, Brizio, Buzdugan, Carbone, Grotto, Piccioni, Pirra, Roberi, Roà. All. Cagnassi.

