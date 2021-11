Treiso: il medico Giacomo Giamello riceve il XXIX Premio Pertinace

In questo uggioso pomeriggio autunnale, nella magnifica cornice di Treiso, si è svolta la XXIX edizione del Premio Publio Elvio Pertinace. Presenti e graditi ospiti, il Vice Presidente della Regione Piemonte, l’amico Fabio Carosso, la rappresentante del Comune di Barbaresco Elisabetta Capra, il Dott. Ezio Ercole Vice Presidente dell’ordine dei Giornalisti del Piemonte, diversi Consiglieri Comunali e tanti amici di Treiso

Dopo un primo momento commemorativo presso il busto dell’imperatore romano, ci si è spostati nel centro culturale don G. Flori, per la cerimonia. Il premio è stato assegnato al Dott. Giacomo Giamello, stimato medico albese, che ha dedicato tanti anni allo studio e alla ricerca delle tradizioni della nostra Langa pubblicando tra gli altri, il volume “Fiabe e novelle delle Langhe”.

Infatti l’obiettivo essenziale e cardine del Premio Pertinace, è quello di dare visibilità ai cittadini che, con le loro azioni, si siano distinti in campo artistico, culturale o scientifico dando lustro e onore al Piemonte. “Siamo onorati di aver portato a Treiso, questo bellissimo Premio culturale. E continueremo a mantenerlo vivo e a migliorarci sempre. – così il sindaco Andrea Pionzo – Il ringraziamento più importante va all’associazione Premio Pertinace per la collaborazione nell’organizzazione, alla Cantina Pertinace di Treiso con la sua amministrazione e direzione, che da sempre e’ sensibile a questo Premio culturale e ha omaggiato il rinfresco finale e alla Vice Sindaco Elena Marcarino per aver predisposto al meglio la giornata odierna“.