Bra, con Nati per leggere il 22 novembre in biblioteca si prepara “Una zuppa di libri”

Da anni sono ormai l’appuntamento imperdibile del lunedì pomeriggio. Si parla degli incontri di lettura dedicati ai bambini dai 3 ai 6 anni nell’ambito del progetto “Nati per leggere Piemonte”, promosso dalla Regione e sostenuto dalla compagnia di San Paolo mediante il programma ZeroSei. La nuova lettura animata è in programma alla Biblioteca civica di Bra per lunedì 22 novembre 2021 e vedrà le Voci di Mamme impegnate a preparare per i giovani partecipanti “Una zuppa di libri”. L’appuntamento seguente è per il 29 novembre, quando Francesca Franceschina racconterà la storia de “Il barattolo della felicità”.

Tutti gli incontri si svolgono il lunedì a partire dalle 17, nel giardino della struttura di via Guala. La capienza massima è di 20 partecipanti. L’ingresso alle letture è gratuito, ma con prenotazione obbligatoria chiamando lo 0172.413049 o scrivendo all’indirizzo e-mail: biblioteca@comune.bra.cn.it.