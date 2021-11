Volley A2/M – Impegni difficili per le cuneesi: Mondovì va a Castellana Grotte, a Cuneo arriva Brescia

La quinta giornata della A2 maschile di pallavolo è pronta a partire con le sei abituali sfide. Nella giornata di riposo di Cantù, le due formazioni cuneesi sono chiamate a due sfide ostiche. Il resto del turno, invece, prevede diverse sfide interlocutorie che potrebbero essere equilibrate ma difficilmente spettacolari.

Cuneo sarà di scena in casa, ospitando Brescia dopo la trasferta di Ortona. La formazione di coach Serniotti ha ottenuto due punti in Abruzzo ma non ha offerto la sua miglior prestazione stagionale. Nell’ambiente, però, c’è coscienza del lavoro ancora da fare e la volontà di metterlo in pratica.

Gli ospiti sono invece la formazione che ci si ricordava, con tanta esperienza: sei dei sette titolari sono nati almeno negli anni ’80, con l’eterno Cisolla classe ’77. Si “salva” solamente il centrale Esposito, classe ’95. Nonostante l’avvio non facile si tratta di una formazione che può mettere in difficoltà chiunque.

Mondovì sarà invece di scena in Puglia, per affrontare Castellana Grotte. I monregalesi sono ancora a quota 1 in compagnia di Ortona e avranno il compito molto difficile di smuoversi contro una delle squadre più in forma dell’intero campionato. Contro Siena, però, si sono visti tanti miglioramenti sul piano del gioco.

I pugliesi nello scorso turno sono scivolati in casa di Motta di Livenza, ma restano formazione di assoluto spessore. Difficile immaginare un risultato diverso dalla vittoria dei padroni di casa, che possono schierare l’ex capitano di Mondovì, Luca Borgogno, il quale ha cambiato casacca dopo 4 stagioni nel monregalese.

I riflettori di giornata sono puntati sulla sfida tra Bergamo e Santa Croce. I padroni di casa dopo la sconfitta del primo turno hanno accelerato e dimostrato di fare molto sul serio. I toscani hanno invece messo in archivio la prima sconfitta di stagione ma sono in testa alla classifica da soli e vorranno certamente vendicare il passo falso.

Impegno non agevole nemmeno per un’altra seconda in classifica, Motta di Livenza. La formazione veneta, rivelazione di questo scorcio di campionato, è impegnata a Reggio Emilia, in casa di una formazione ostica che finora ha espresso una pallavolo solida. L’incontro è sicuramente aperto a qualsiasi tipo di risultato.

Dopo la vittoria di Mondovì, Siena cercherà di confermarsi contro Lagonegro. I toscani paiono aver ritrovato ordine e gioco con il cambio di allenatore e potrebbero mettere un altro tassello alla loro rincorsa. La formazione ospite guidata da Mario Barbiero ha aperto con due vittorie a cui sono seguite due sconfitte da cui risollevarsi.

Alle 16.00 di domenica Porto Viro anticipa la sfida contro Ortona. La classifica parla chiaro, con i padroni di casa a 3 punti e gli ospiti a 1. La gara sarà quindi importante per entrambe le formazioni, impegnate in uno scontro salvezza che metterà in palio tre punti importantissimi per risollevare la posizione ed il morale.