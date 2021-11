Cuneo: Scrittorincittà 2021 si presenta al Cinema Monviso con Piero Dorfles (VIDEO)

“Sono sempre uscito con un libro in tasca. Anche quando facevo il militare avevo sempre qualcosa da leggere nei ritagli di tempo. C’è sempre un momento di vuoto nella vita e i libri, quei vuoti, possono riempirli”. Con questo ricordo personale, Piero Dorfles tiene a battesimo questa nuova edizione di Scrittorincittà, la 23°, quella che segna un ritorno agli incontri letterari in presenza e che da oggi è ufficialmente ai nastri di partenza. Dal 17 al 21 novembre, infatti, tutta Cuneo sarà la cornice di questo festival culturale diffuso. Gli appuntamenti in cartellone saranno 189: 92 in presenza, 97 online (54 con diretta streaming per le scuole e 40 per il pubblico adulto che potrà incontrare gli autori nelle sale in 58 occasioni).

Gli incontri “dal vivo” sono comunque tanti e si potrà passare da un dibattito all’altro con uno “scatto veloce per recuperare il tempo perduto – come ha dichiarato in apertura di serata la curatrice della rassegna, Stefania Chiavero, declinando il motto di questa edizione ed evidenziando allo stesso tempo un dato positivo rilevato dalla pandemia: “il ritorno al piacere della lettura per molti e, per altri, una scoperta”. Quale miglior modo di passare la parola a Piero Dorfles, giornalista e conduttore del famoso programma di Rai3, Per un pugno di libri.

La presentazione del volume di Dorfles si è svolta come una conversazione tra l’autore Rai e Livio Partiti, autore del blog Il posto delle parole. Tra ricordi, aneddoti e riflessioni sul piacere della lettura e una sala attenta e partecipe possiamo dire che il sipario si è finalmente alzato sul Festival che renderà Cuneo per alcuni giorni, capitale italiana dei libri e della letteratura.

Ricordiamo infine che, come ogni anno, Scrittorincittà proporrà incontri, reading e laboratori per adulti, ragazzi e bambini con scrittori, giornalisti, artisti e protagonisti di tutti gli ambiti: dalla letteratura all’arte, dallo sport al cinema, dalla scienza alla musica. Quest’anno lo farà con modalità ibride, alcuni incontri online e altri in presenza, diffusi in varie sedi della città di Cuneo, alcuni dei quali trasmessi anche in streaming per dar modo anche al pubblico lontano di seguire.

Tutti gli incontri, anche quelli gratuiti, vanno prenotati. Nelle sale obbligo di green pass e mascherine.

Per il programma aggiornato, quest’anno non c’è il libretto cartaceo, andare sul sito www.scrittorincittà.it