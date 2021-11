Bra: premiati i volontari che hanno gestito i presidi del rifiuto a Cheese

Nella mattinata di ieri, martedì 2 novembre, la Giunta di Bra ha ricevuto i rappresentanti delle associazioni braidesi che durante la recente edizione di Cheese hanno gestito i 34 Presìdi del rifiuto operativi in città. In quell’occasione oltre 100 persone, tra cui molti giovani e giovanissimi, hanno dato il loro prezioso contributo per consentire la buona riuscita della manifestazione, che ha visto raggiungere la percentuale record del 93,46% della raccolta differenziata.

Hanno partecipato alla kermesse il Corpo Volontari Antincendi Boschivi del Piemonte Squadra AIB e PC di Bra odv, Meeting, C.A.I., ASD GS Monviso 1979, U.I.S.P., Associazione Italiana Arbitri sez. Bra, Piedi X Terra, ABET Basket, Caritas Ali Spiegate, Granello di Senape e ASD Centro Judo Bra.

Per ringraziare i volontari del lavoro svolto, gli Amministratori braidesi hanno voluto consegnare loro un attestato di partecipazione. All’appuntamento erano presenti anche Cristina Banchio, che ha coordinato per il Comune l’iniziativa, e Bruno Biscardi in rappresentanza di STR, gestore unico del servizio rifiuti cittadino.

“Abbiamo ritenuto doveroso ringraziare personalmente i volontari per il loro grande impegno, che ha permesso di trasmettere un’immagine di ordine e decoro pur nell’ambito di una manifestazione di così ampia portata”, commenta il sindaco Gianni Fogliato. “Peraltro”, gli ha fatto eco l’assessore all’ambiente Daniele Demaria, “la presenza di così tanti volontari a Cheese ha avuto anche un importante valore simbolico in quanto ha testimoniano la partecipazione dell’intera città a questo appuntamento così importante e sentito”.

