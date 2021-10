Saluzzo: finanziato il Distretto Commerciale del Monviso (FOTO)

Si è da poco conclusa la conferenza stampa indetta per questa mattina, lunedì 11 ottobre a Saluzzo, all’interno del comune municipale, relativa al finanziamento ottenuto dalla regione Piemonte, per il distretto del commercio.

L’Unione Montana Valle Varaita, l’Unione Montana dei Comuni del Monviso e il Comune di Saluzzo hanno infatti ricevuto il finanziamento della Regione Piemonte per la costituzione del Distretto del commercio. Il progetto è sostenuto da circa quaranta enti pubblici e privati locali, come le associazioni locali di categoria, i consorzi di produttori, enti culturali, socio-assistenziali e organizzatori di eventi. Presentato nella scorsa primavera dall’Unione Montana Valle Varaita, in qualità di capofila di un partenariato territoriale che comprende l’Unione Montana dei Comuni del Monviso e il Comune di Saluzzo, vede oggi la sua prima conferenza stampa presieduta dal presidente dell’unione Montana Val Varaita, Dovetta Silvano dal presidente dell’unione comuni del Monviso Emidio Meirone, e dall’assessore comunale al turismo e al commercio Francesca Neberti.

“Devo dire di essere molto soddisfatto di questo risultato che premia il serio lavoro. Abbiamo portato avanti i discorsi e stiamo continuando ovviamente a sviluppare con gli stessi enti, altri progetti. Questo – dichiara Dovetta – è la dimostrazione che lavorare insieme possa portare risultati importanti sul nostro territorio. Al giorno d’oggi – conclude il presidente – bisogna fare sintesi e squadra e dobbiamo dire di essere stati capaci. Grazie al comune di Saluzzo che ha saputo fare rete su tutti gli ambiti coinvolgendo il territorio montano“.

Anche il Presidente Emidio Meirone ribadisce l’importanza della coesione e del fare squadra tutti uniti per un obiettivo comune: “Per quanto riguarda il territorio non si può che agire insieme. Non è una candidatura di soli enti ma un territorio che si esprime attraverso lo sviluppo del commercio“.

L’assessore Francesca Neberti reputa questo primo obiettivo, come un possibile slancio per andare oltre: “Quello che ci regala il distretto del commercio è uno slancio nuovo. Io sono molto stimolata per questo lavoro che ci può dare. Questa visione può essere estesa a tutto il territorio e può essere in grado di creare molto in un’ottica di insieme”.

Anche il presidente Ascom e zona Danilo Rinaudo si unisce al pensiero, ma esprime preoccupazione per l’ambito della desertificazione dei piccoli comuni: “E’ fondamentale il ruolo e il rapporto tra le associazioni di categoria e la pubblica amministrazione. Si aprono finestre che sembravano chiuse se non murate con riconoscimenti di territorio e al territorio stesso. Questi progetti vanno evidenziati con un’ottica di insieme ma che abbiano esse stesse le caratteristiche per poter stare insieme. La preoccupazione per alcune aree ad esempio è la desertificazione commerciale nei piccoli paesi, se togliamo i servizi ai cittadini li togliamo ai turisti. Proprio per questo è importante essere molto uniti”.