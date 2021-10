Si avvicina Scrittorincittà 2021: ecco gli incontri per le scuole

Novembre si avvicina e il festival scrittorincittà torna a camminare per le strade di Cuneo. Anzi… torna scattando!

Perché Scatti è il tema conduttore di questa nuova edizione: scatti come balzi, come salti per andare avanti dopo mesi di immobilità fisica. Scatti in avanti per la scoperta, scatti d’ira contro le offese agli ultimi e scatti di orgoglio per riannodare la giustizia. Accelerazioni per rimettere in sesto il pianeta o il pezzetto di pianeta intorno a noi. Scatti come i clic delle istantanee – dell’universo e di casa nostra – perché la realtà è sempre più complicata e ha bisogno di album infiniti per essere catturata. Scatti rubati. Scatti che non hanno frontiere. Protagonisti del festival sono autrici e autori che gli scatti provano a farli. Storie che si muovono in territori inesplorati o racconti del nostro quotidiano catturati con occhi nuovi, coraggiosi. Per i bambini, per i ragazzi gli scatti sono la vita stessa, il loro modo di stare al mondo. È il momento di andare avanti, insieme: pronti agli scatti.

Scrittorincittà abita tutti i mesi dell’anno a Cuneo, attraverso incontri e laboratori, ma i giorni più forti e speciali di festival (giunto alla sua XXIII edizione) saranno da mercoledì 17 a domenica 21 novembre 2021.

Saranno giorni intensi, come sempre, per lettori appassionati e per chi è curioso, per chi sa che leggere fa bene, e per chi ama farlo in compagnia. Per chi ama ascoltare. Per chi ama condividere i pensieri.

A qualsiasi età. Scrittorincittà è l’unico festival in Italia che dedica uguale spazio agli appuntamenti per i ragazzi e a quelli per il pubblico adulto, anche grazie a un ricco programma per le scuole: circa 70 incontri, destinati alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado.

Scrittorincittà offre un ricco calendario di appuntamenti per tutte le età, in diverse modalità di partecipazione: molti incontri avverranno in presenza, presso la Biblioteca 0-18, la Sala Polivalente del Palazzo Santa Croce, l’Auditorium Varco, il Cinema Monviso e la Sala San Giovanni. Una serie di incontri è prevista esclusivamente online, con le piattaforme gratuite utilizzabili attraverso il sito internet del festival. E ci saranno incontri in modalità ibrida: con pubblico in sala e contemporaneamente la possibilità di seguire l’evento online.

Gli incontri per le scuole sono tutti gratuiti, su prenotazione (online sul sito scrittorincittascuole.eventbrite.it). Il portale per le prenotazioni sarà attivo a partire dalle ore 17 del 13 ottobre.

Scattiamo insieme!

L’amicizia è una splendida avventura, ma quella tra la volpe Rosso Bel Pelo e il ghiro Quik viene messa a dura prova dal letargo e da Bas il tasso. In un’amicizia a due, come potrebbe rientrare un terzo? Uno due tre (Kite), l’albo di Giorgio Volpe e Paolo Proietti, affronta il tema dell’amicizia e della gelosia, con un finale a sorpresa che ci ricorda che è sempre possibile un’ottica inclusiva. Sara Rattaro (Insieme nella foresta, De Agostini) ci racconta invece un’avventura immersa nel mondo selvaggio e affascinante delle foreste equatoriali africane: la storia di Samuele che stringe amicizia con un cucciolo di gorilla, instaurando un rapporto incomprensibile agli umani che considerano i gorilla esseri pericolosi. Anche il piccioncino Picciò, il più fragile della covata, fa amicizia con un piccolo essere umano, e quell’amicizia cambierà le vite di tutti: la loro storia ce la racconta Catena Fiorello Galeano, autrice di Piccione Picciò (Giunti, 2021).

E se c’è chi ha un cane o un gatto, chi il nonno o la zia, chi un amico immaginario, qualcuno ha come migliore amico un un robot! Che per risolvere i problemi è forse la soluzione migliore e probabilmente anche la più divertente, soprattutto se a raccontarne le avventure sono Valeria Cagnina e Francesco Baldassarre (serie Robot Squad; Cinque sensi da chef; Che forza la gravità!, Marietti Junior). Ma per far fiorire l’amicizia, occorre seminare gentilezza: la gentilezza è contagiosa e sparge i suoi semi in giro tra tutte le persone del mondo. Ce lo spiega Angela Valsecchi (Gentilezza, La Coccinella).

Scatti stellari

Il Big Bang: lo scatto più esplosivo di tutti, quello che ha dato origine alla vita, l’universo e tutto quanto! Amedeo Balbi e Andrea Valente (Lassù nell’universo, Editoriale Scienza) ce lo spiegano in un libro che alla scienza accompagna mille curiosità. E sempre alle stelle ha dedicato la sua vita Amalia Ercoli Finzi, la Signora delle comete, che ha combattuto per realizzare il suo sogno, e per donarlo alla figlia Elvina Finzi, anche lei con il naso all’insù: la loro storia nel libro Oltre le stelle più lontane (Mondadori).

Scatti danteschi

Non potevano mancare, nel 700esimo anniversario della morte di Dante Alighieri, due incontri dedicati al grande Poeta: Elisa Binda e Mattia Perego, autori de La Felina Commedia (Einaudi Ragazzi) accompagneranno i bambini in un viaggio attraverso l’inferno, il purgatorio e il paradiso felino. Con Arianna Punzi e Desideria Guicciardini scopriremo invece La Divina Commedia di Edizioni Lapis, un adattamento fedele, moderno e completo.

Scatti creativi

Fare fumetti è molto divertente… se sai come farli! Enrico Marigonda e Gabriele Scarafia, autori di 2 Detective e 1 Bassotto (Il Castoro), costruiranno a partire dal nulla, e con l’aiuto di tutti i presenti, un fumetto fatto e finito. Massimo Birattari, autore di Avventura sull’isola dei grammasauri (Feltrinelli Kids), sfiderà invece i ragazzi a mettersi alla prova affrontando non solo temibili dinosauri a forma di lettere dell’alfabeto, ma anche i trabocchetti dell’ortografia.

Con Nicola Brunialti, autore della nuova fortunatissima serie Super Pollo (Lapis), partendo dai personaggi più famosi e dalle loro peculiarità, si discuterà dell’importanza dei supereroi nelle nostre vite come paladini della giustizia. Simona Paravani-Mellinghoff e Pierdomenico Baccalario (A cosa servono i soldi?, Il Castoro) ci forniranno invece istruzioni e informazioni semplici e divertenti sull’economia, da mettersi in tasca per sapere come leggere le notizie del mondo e cogliere le opportunità di un futuro che, fatti quattro conti, forse non sarà poi così terribile come pensiamo.

Scatti misteriosi

Cos’è successo ai gemelli Hans e Greta durante la loro ultima estate al campeggio Edelweiss? Niente li aveva preparati a quello che li aspettava… un’estate mostruosa! Nicola Brunialti (Un’estate mostruosa, Lapis) parla della difficoltà di crescere, di sentirsi soli e diversi, di non riconoscersi più in un corpo del tutto nuovo.

Chi ha ucciso l’ex capo della polizia Tony Malden? Cosa si cela dietro l’amnesia di Adam, che viene trovato accanto al suo cadavere? Un intricato caso di omicidio su cui indagherà Jupiter, tredicenne poco socievole e appassionato di giochi di ruolo: Guido Sgardoli presenta Scomparso (Einaudi ragazzi). Anche Ottavia si sveglia senza memoria in un letto sconosciuto, scoprendo di essere ad Harensind, una fortezza da cui riuscirà a fuggire solo dopo aver risolto enigmi, prove e misteri, una storia ricca di colpi di scena raccontata da Manlio Castagna (I diari del limbo, De Agostini). Per Ciccio, che da grande vuole fare il poliziotto, il mistero è invece una vera e propria passione: le sue avventure nella serie Dieci piccoli gialli di Carlo Barbieri (Einaudi ragazzi). E a volte il vero mistero è trovare chi ha la colpa quando una colpa non c’è: è questo il caso di Giulio, marito e padre qualunque, che si trova a difendersi da un’accusa di omicidio che è stato commesso da una delle sue invenzioni: Giorgio Scianna presenta Le api non vedono il rosso (Einaudi).

Favole scattanti

C’erano una volta un reame, un castello, un principe e una principessa. E c’erano una volta un principe e una principessa belli e felici: è ovvio, stanno per sposarsi e tutti sono in festa. Ma se il principe improvvisamente si trasforma in ranocchio? E se alla principessa fanno schifo le rane e non vuole baciarlo? Urca, un bel guaio. Gek Tessaro racconta il Principe della gioia (Lapis), una favola che meno classica non può essere. Giuditta Campello racconta invece favole classiche, precisamente le Favole di Esopo (Edizioni EL).

E dove va una scarpa sinistra, da sola, nel mondo? Avrà avuto uno scatto d’ira? Oppure un attacco di pigrizia? Fuga in punta di piedi (Sinnos) di Daniela Palumbo inizia da qui. Violante, detta Violante intollerante, è un tipino minuto, energico, a cui piace ricordare al mondo tutto ciò che non sopporta, ma un giorno tutto cambia, grazie a un incontro con qualcuno più intollerante di lei. Chi? Lo scopriremo insieme a Teresa Porcella. Con Alberto Lot (Il ristorante degli elefanti, minibombo), faremo la conoscenza di una coppia di pachidermi alquanto creativa e desiderosa di mettersi alla prova, che decide di buttarsi in una nuova ed emozionante avventura e aprire un ristorante. Insieme a Sabina Colloredo (Nettare e Ambrosia, serie, De Agostini), infine, scopriremo che l’idea del cavallo di Troia non è stata Atena a suggerirla a Ulisse, ma lo stesso Nettare, e il Minotauro non verrà sconfitto grazie ad Arianna, ma ad Ambrosia.

(Sc)atti di memoria

Interrogarci sulla memoria attraverso i suoi luoghi è benefico per il presente: ci aiuta a comprendere chi siamo partendo da chi siamo stati, e a non dare nulla per scontato come fa Alberto Cavaglion (Decontaminare le memorie, add editore) nelle sue ricerche dedicate a geografie, libri, sogni. “Memoria” vuol dire non dimenticare il passato perché sia da esempio per il presente: non a caso, dopo trent’anni, si continua a parlare di Falcone e Borsellino, due uomini straordinari che hanno ispirato intere generazioni, raccontati da Rosario Esposito La Rossa (Siamo tutti Capaci. Falcone e Borsellino trent’anni dopo, Einaudi ragazzi).

Oliva Denaro, la protagonista dell’omonimo libro di Viola Ardone (Einaudi), è tante giovani ragazze realmente esistite che, come lei, si sono opposte al sistema di oppressione femminile in cui vivevano e ribellate a un abuso, opponendo il proprio diritto di scelta, e pagando il prezzo di quel no. Come Oliva, anche Alida Aspesi, la protagonista de La ragazza con lo zaino verde di Elisa Castiglioni (Il Castoro), si è opposta a un’ingiustizia: quella del regime fascista. Un periodo di cui serbare memoria perché non si ripeta più.

Scatti senza frontiere

Contro razzismo e discriminazioni, Gabriella Nobile, mamma di due ragazzi africani adottati, fondatrice della onlus “Mamme per la pelle” e autrice nel 2018 di una lettera aperta a Matteo Salvini che ha fatto il giro del web, ha scritto un libro (Coprimi le spalle, Chiarelettere) che raccoglie tante storie vere di ingiustizia e discriminazioni quotidiane e lo racconta alle scuole. Sullo stesso tema, Lucia Scuderi e Cosetta Zanotti aiuteranno bambine e bambini a riconoscersi nelle differenze attraverso un libro che racconta a tutto tondo l’universo interiore ed esteriore dei più piccoli: Ogni bambino (Fatatrac).

Elisa Puricelli Guerra (Ruby Bridges è entrata a scuola, Einaudi ragazzi) racconterà la storia della prima bambina di colore a frequentare una scuola per bianchi a New Orleans. Nel libro di Pádraig Kenny (I mostri di Rookhaven, Edizioni EL) a rompersi sarà la frontiera tra il mondo “mostruoso” di Mirabelle e della sua famiglia e il nostro, portandola a fare conoscenza con due orfani umani: una fiaba moderna che racconta una storia di crescita, amicizia e integrazione.

Integrazione, la stessa che Rose e Rudder, cresciuti in una rigida comunità religiosa e all’oscuro di tutte le regole che bisogna conoscere per non essere esclusi, devono conquistare: Patrice Lawrence, autrice di Rose fuori dal mondo (EDT Giralangolo) ci racconta perché la sua insolita famiglia l’ha aiutata a diventare scrittrice e perché scrive di giovani che si ribellano alle regole della società.

E contro ogni preconcetto e stereotipo, Matteo Bussola (Il viola e il blu, Salani) ci accompagna in un viaggio ispirato dalle conversazioni con le sue tre figlie per indagare gli stereotipi di genere attraverso lo sguardo di una bambina. Se ti piace indossare il rosa, sei ancora maschio? E se ti piace il blu come fai a sentirti femmina? A proposito, sapete che il pirata più grande della storia dell’umanità è stato una ragazzina cinese? Davide Morosinotto racconta la storia di Ching Shih (La più grande, Rizzoli).

Parole a scatti

Anarchia, Costituzione, Democrazia, Destra e Sinistra, Disobbedienza, Fake news, Femminismo: attraverso brevi narrazioni e fulminee definizioni, passeremo in rassegna i concetti e le pratiche della politica, e insieme a Daniele Aristarco (Piccolo dizionario della politica, Einaudi ragazzi) costruiremo insieme un piccolo dizionario della Politica. Sualzo e Silvia Vecchini (Le parole possono tutto, Il Castoro) racconteranno la storia di Sara, che alcune parole scritte sul muro condurranno a un incontro con un maestro inatteso, con una creatura misteriosa, e con tanta voglia di gridare.

Le parole formano i nostri pensieri e danno corpo alla realtà: partendo dalla parola “scatti” troveremo, per ciascuna lettera che la compone, una parola che nella nostra storia di italiani ha contribuito a farci balzare in avanti, insieme con Anna Pini (Le parole che hanno fatto l’Italia, Piemme). Ma le parole, quelle scritte sui giornali e pubblicate online, possono anche essere mendaci: Gabriela Jacomella presenta Missione reporter (De Agostini), una guida alla portata dei più giovani e a prova di bufala in cui una giornalista specializzata in formazione e fact-checking ci spiega che cos’è una notizia, dove informarci e come controllare le fonti. Parole non scritte, ma solo pensate, sono invece quelle che percepisce Caterina, che ha vissuto la Grande Interruzione come una tempesta domestica e che improvvisamente si ritrova in grado di sentire i desideri inespressi degli altri: Paolo Di Paolo racconta I desideri fanno rumore (Giunti).

Scatti di guerra

Fabrizio Altieri (Volevo solo dipingere i girasoli, Piemme) racconta la storia di Agostino e Stefano: i due ragazzi incontrano Erica, che sa dipingere cose che la guerra ha portato via come se fossero ancora intatte, e grazie a questo incontro imprevisto le loro vite faranno uno scatto in avanti. Shady Hamadi, che con suo padre Mohamed ha scritto un libro (La nostra Siria grande come il mondo, add editore), ci mostra la Siria attraverso gli occhi di generazioni diverse, i vecchi e i giovani, che hanno visto la sua bellezza e il suo dramma. Nicolò cerca suo padre, mai tornato dalla guerra e forse fatto prigioniero in Eritrea, e a soli 15 anni si imbarca sulla motonave Europa con destinazione Sud Africa: la sua storia nel libro Un pinguino a Trieste (Bompiani) di Chiara Carminati.

Scatti di casa nostra

Lisa Capaccioli e Lorenza Fantoni hanno indetto una gara: fotografare le quattro stagioni e raccontarle attraverso storie affascinanti. Quali sono gli alberi, i frutti e gli animali che rendono speciali il nostro pianeta nell’arco dei diversi periodi dell’anno? Uno sguardo ai cicli naturali, con attenzione particolare al rispetto dell’ambiente. E, a proposito di stagioni, Giuditta Campello (È inverno Lepre, edizioni EL; Il mago inverno e altre storie, Emme Edizioni) ci porta a conoscere l’inverno insieme agli amici Cincia, Lepre, Scoiattolo e Riccio.

Con uno scatto di fantasia, tante parole in rima e buchi misteriosi, Giovanna Mantegazza (collana “I libri coi buchi”, La coccinella) accompagna i bambini alla scoperta dell’acqua, elemento fondamentale per la vita, che in alcune parti del mondo scarseggia; che c’è anche nelle viscere della terra, e nelle nuvole cariche di pioggia.

E forse gli alieni non invaderanno mai il nostro bel pianeta blu, ma la plastica già lo sta facendo, più aliena che mai; la soluzione sta dentro di noi: Neal Layton (Un pianeta pieno di plastica, Editoriale Scienza) affronta l’argomento con le sue variopinte illustrazioni, indicandoci la strada per aggiustare un po’ le cose.

Scattiamo via!

È difficile convincere qualcuno a mettersi in viaggio, specie se quel qualcuno è un gatto molto pigro: c’è sempre una scusa per non partire! Angela Cascio ci accompagna alla scoperta di Un viaggio gattesco (Sinnos) con una lettura animata e tanti spunti per iniziare insieme un viaggio nella fantasia. Thoni, invece, è un simpaticissimo tonno di sei anni e mezzo che sta per andare in vacanza dai nonni. Le sue avventure ce le racconta Giuseppe Ferrario, autore di Thoni e i suoi cugini – Un’estate fuor d’acqua e Tutti in pista (HarperCollins). Lisa Capaccioli e Lorenza Fantoni, invece, hanno deciso di fare un viaggio intorno al mondo, e di raccontare cinque storie, tra le avventure che hanno vissuto, attraverso cinque fotografie, una per ogni continente. L’Egitto e le Piramidi sono infine i protagonisti di James e lo sguardo del gigante (Lapis) di Lorenza Cingoli e Martina Forti, un’avventura che vedrà un orfano irlandese affrontare cunicoli, mummie, strane divinità in compagnia di un impavido gigante.

Scatti appassiona(n)ti

Sport, musica, fotografia, arte: quante passioni che ci fanno scattare! L’entusiasmo vissuto con la Nazionale italiana lo ritroviamo nel libro L’Eco del Bosco. I Mondiali dell’Olympic Boscaglia (Camelozampa) di Marco Iosa, un Campionato del Mondo di calcio giocato dagli animali. E ognuno di noi ha una musica dentro di sé: c’è chi preferisce i suoni delicati e chi i suoni forti, chi ama i suoni lenti e chi i suoni veloci… Elisa Vincenzi (Tu sei musica, Mimebù) porta i più piccoli a scoprire quale musica ci fa divertire, quale ci fa rilassare e quale ci piace di più. Simone Saccucci (La nota che mancava, Giralangolo) ha scritto di un mondo in cui regna una paura così grande che non ti fa uscire di casa, ma in cui c’è anche una giovane ragazza che ha una passione forte che la salva. Nel regno di Musiché, invece, tutti gli animali sono musicisti, e vivono felici suonando il proprio strumento preferito da solisti, almeno finché il Re Leo indice un concorso che fa emergere un’inaspettata rivalità: Teresa Porcella racconta Armonia (Piemme).

Letture ad alta voce

Anche quest’anno ABL-Amici delle Biblioteche e della Lettura OdV realizzerà una serie di letture ad alta voce rivolte ai piccini che non sono ancora in grado di farlo da soli: brevi attimi – scatti – raccontati in libri e storie. Pagine che parlano di avventure, emozioni, sentimenti che ci sorprendono e ci fanno fare un improvviso scatto in avanti, lanciati in nuove storie appassionanti.

Premio Chambéry e Premio Primo romanzo

I romanzi d’esordio scelti dai comitati di lettura scolastici del Premio Città di Cuneo per il primo Romanzo e del festival du premier Roman de Chambéry hanno un elemento in comune: raccontano ragazze e ragazzi che crescono, che cercano la strada giusta in mezzo a mille sbagliate, che scelgono e si confrontano con ciò che stanno diventando e, insieme, raccontano di chi li affianca e li accompagna. La bellezza della narrazione è che ci sono mille storie e sfumature possibili e Ce qu’il faut de nuit di Laurent Petitmangin (La Manufacture de livres) e Baci amari e musica d’autore di Martina Attili (Longanesi) ne sono la dimostrazione. Ai due autori spetta il compito di farne scoprire altre ancora ai ragazzi che hanno letto e amato i loro libri.

Gli ospiti

ABL Amici delle Biblioteche e della Lettura, Fabrizio Altieri, Viola Ardone, Daniele Aristarco, Martina Attili, Pierdomenico Baccalario, Chiara Baglioni, Amedeo Balbi, Francesco Baldassarre, Carlo Barbieri, Elisa Binda, Massimo Birattari, Nicola Brunialti, Matteo Bussola, Valeria Cagnina, Giuditta Campello, Lisa Capaccioli, Chiara Carminati, Angela Cascio, Manlio Castagna, Elisa Castiglioni, Alberto Cavaglion, Lorenza Cingoli, Sabina Colloredo, Paolo Di Paolo, Lorenza Fantoni, Giuseppe Ferrario, Amalia Ercoli Finzi, Elvina Finzi, Martina Forti, Catena Fiorello Galeano, Desideria Guicciardini, Shady Hamadi, Marco Iosa, Pádraig Kenny, Gabriela Jacomella, Rosario Esposito La Rossa, Patrice Lawrence, Neal Layton, Alberto Lot, Giovanna Mantegazza, Enrico Marigonda, Davide Morosinotto, Gabriella Nobile, Simona Paravani-Mellinghoff, Daniela Palumbo, Mattia Perego, Laurent Petitmangin, Anna Pini, Teresa Porcella, Paolo Proietti, Arianna Punzi, Elisa Puricelli Guerra, Sara Rattaro, Simone Saccucci, Gabriele Scarafia, Giorgio Scianna, Lucia Scuderi, Guido Sgardoli, Sualzo, Gek Tessaro, Andrea Valente, Angela Valsecchi, Silvia Vecchini, Elisa Vincenzi, Giorgio Volpe, Cosetta Zanotti.

Scrittorincittà è un’iniziativa del Comune di Cuneo, in collaborazione con la Provincia di Cuneo e la Regione Piemonte, ed è organizzato dall’Assessorato per la Cultura del Comune di Cuneo e dalla Biblioteca civica.

